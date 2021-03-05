7. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Yapıldı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, Meslek Komitelerinin, sektörlerdeki üyelerle Oda Yönetim kurulu arasında bilgi akışını sağlayarak, köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle son 1 yıldır olağanüstü süreçlerden geçildiğini kaydeden Tamer Kıran, “Meslek Komitelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini bizzat Odamız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla ilgili bakanlıklara ilettik, bunların takipçisi olduk. Pandemi sürecinin başından bu yana bu anlayışla birçok talebimizin çözümü yolunda sonuç elde ettik. Çözülemeyen konular üzerinde mesaimiz devam ediyor.” dedi.

Tüm bunları yaparken özellikle en yakın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Kıran, “Her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sektör-idare işbirliğine en üst seviyede devam ederek, Meslek Komitelerimizden gelen talep ve sorunlara çözüm arayacağız.” diye konuştu.

Bir sonraki Müşterek Meslek Komiteleri toplantısının sağlıklı günlerde yüz yüze yapılması temennisinde bulunan Kıran, Meslek Komitelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda daha sonra, Müşterek Meslek Komite Başkanları ve Üyeleri söz alarak sektörel sorunlarını dile getirdi, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Halil Yıldız üyelere yanıt verdi.

“Çözüm İstiyoruz”

Toplantıda söz alan İMEAK Deniz Ticaret odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin oda olarak iki talepleri olduğunu ifade ederek şunları aktardı: “talebimiz var. Pandemi şartları nedeniyle başlatılan ancak kısa süre içerisinde sonlandırılan online denizcilik eğitimlerinin nisan ayının sonuna kadar 1 dönem daha sürdürülmesinin sağlanmasını talep ediyoruz. Ardışık çıkışlı günübirlik tur teknelerinin rutin çıkışlar sulu ada turlarında yaptıkları her seferde çıkış belgesi almak zorunda kalıyorlar. Bunun çözümünü istiyoruz.”

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ise soruya istinaden, “Online eğitimler için bize yüz yüze eğitimler açılsın diye talepler geldi. Sizin söylediğinizin tam tersi yüksek talep geldiği için böyle bir karar aldık. Diğer konu içinse, bu belgeyi 60 günde bir online olarak alabiliyorlar. Onun kolay bir çözümü var. Sınır değişikliğini yapamıyoruz. Hizmette aksaklıklar oluyor” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk de söz alarak düşüncelerini ifade etti Öztürk şunları söyledi: “18 Mart 2020 tarihli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün genelgesiyle turistik gezi ve dalış amaçlı her türlü deniz ulaşımını sağlayan yat-tekne gibi araçların faaliyetleri durdurulmuştu. 29 Mayıs ve 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan genelgelerle Sağlık Bakanlığı ve diğer kardeş kuruluşların da pandemi ile ilgili alacağı tedbirler neticesinde bazı kararlar alındı. Bu kararlardan bazıları da kamu kurum ve kuruluşlarının bu tedbirlere uyma koşulu vardı. Bu koşullardan ticari ve ilkel yapılı ahşap gemilerle turistik amaçlı olta balıkçılığı yapan teknelerimizin aynı kapasite ile devam etmesine izin verildi. Fakat maalesef günübirlik tur yapan kapasitesi 12’den fazla olan turizm araçlarına yarı kapasite kısıtlaması getirildi. Bu konu sektörde büyük bir sıkıntı şuanda. Her geçen gün normalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu aşamada günübirlik teknecilerimiz tüm hijyen koşullarını yerine getirdiler. 1 Haziran 2020’den itibaren tüm şehir içi servislerde, yolculuklarda, otobüslerde, uçaklarda tam kapasite çalışması varken veya kısıtlama söz konusu değilken günübirlik teknelerdeki bu kısıtlama sezonun daha yeni başlayacağı Nisan ayından itibaren şimdiden bir sıkıntı haline dönüşmüş durumda. En azından pandemi süreci bitene kadar yeni günübirlik teknelerin lisanslanması konusunda biraz daha geride kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizden bu konuda yardım talep ediyorum”

Tur Tekneleri İçin Düzenleme Talebi

İstanbul Boğazı ve Marmara’da özellikle yabancı konuklar için düzenlenen yemekli ve müzikli tur teknelerinin tamamen iş yapamaz duruma getirildiğini dile getiren 14 Nolu Meslek Komite Başkanı Yunus Can, son genelge ile tekne kapasitelerinin koltuk ve masa düzenlerinde yapılacak sosyal mesafe ölçümlerine göre konumlandırılması nedeniyle yüzde 60 oranında düşürüldüğünü aktardı.

Genelgeye göre her ilin valisinin o ilin ihtiyaç ve hizmetlerini kendi yapısına göre belirlemesi ve buna göre uygulama talimatı hazırlaması konusunda yetkilendirildiğini hatırlatan Can, “Ağırlıklı olarak yabancılara verilen yemekli Boğaz turu hizmetlerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi yabancılara tanınan serbest dolaşım nedeniyle gereklidir. Çünkü yabancı konuklar bu hizmeti ısrarla talep etmektedir. Bu nedenle bu teknelerin çalışma saatlerine ilişkin yeni düzenlemeye acilen ihtiyaç var. İlan edilen 07-19 çalışma saatleri arasında tekneler genellikle bağlı ve hiçbir taleple karşılaşmamaktadır. Bunların çalışma saatleri esasında 19’da başlayıp saat 1’e kadar devam etmektedir. 12 saatlik bir çalışma imkanı yaratılacaksa eğer hiç değilse bunun öğlen 12 ile gece 24 arasında oluşturulması sektörün acil beklentisidir. Aksi halde bu saat düzenlemesi ile teknelerin çalışması imkansız hale getirilmektedir” dedi.

Armatörler Kazançlı

37 Nolu Gemi Brokerleri ve Navlun Komisyoncuları Komitesi adına söz alan Semih Dinçel, navlun piyasalarını değerlendirdi. Şu anda koster, nehir gemisi, konteyner gemisi, 27-33 bin ton handysize, 33 bin tondan 58 bin tona kadar supramax, panamax, capesize olmak üzere navlun piyasalarında bütün armatörlerin kazanç açısından çok iyi bir dönemde olduklarını ve bu dönemin 2018’den bu güne hiç yaşamayan bir dönem olduğunu vurgulayan Dinçel, “Şunu gördük koster düşükken capesize arttı o düşükken konteyner alttaydı. Ama şimdi hepsinde bir genel yükseliş var. Böyle bir şey ilk defa oluyor” dedi.

Koster Yenileme Projesine Destek Yok

Toplantıda KOSDER Başkanı Hüseyin Kocabaş söz aldı. Koster Yenileme Projesi’ni değerlendiren Kocabaş, yeni gemilerin yapılmaması ve Avrupa’nın elden çıkarmaya çalıştığı eski gemilerle günü kurtarmaya mecbur kaldıklarını ve kalmaya da devam ettiklerini belirtti. En büyük sorunları olan finansmana ulaşmak ve her geçen gün zorlaşan rekabet şartları neticesinde yaşlanmış ve eskimiş gemilerin yaşlanmış ve eskimiş gemileri yenileyebilmek adına çalışmalar yapmak için KOSDER’i kurduklarını dile getiren Kocabaş, çok çaba gösterdiklerini ve neticesinde 2018 yılının 11 Haziran’ın da bekledikleri fırsatı yakaladıklarını ancak engellendiğini ifade etti. Bu olumsuz duruma rağmen ümitlerini kaybetmediklerini ve çalışmaya devam ettiklerini aktaran Kocabaş, şu ana kadar ne yenileme projesine bir destek bulamadıklarını ve Hurda Teşviki meselesine bir netlik kazandıramadıklarını söyledi.

Recep Düzgit’ten Değerlendirme

Son olarak İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Recep Düzgit söz aldı. Meslek komitelerinin görevleri ve faaliyet kollarına göre ayrıldığını belirten Düzgit, mevcut 48 meslek komitesinden her birinin kendi konularıyla ilgili konuşmasının beklendiğini ifade ederek, “Konuyla hiç ilgisi olmayan kişilerin başka konulara girmesi ve bu konuda yanıltıcı bilgiler vermesi de çok üzücü. Gemi acenteliği komitesi en çok üyesi olan meslek dallarından biridir. Yaklaşık 1200 civarında izin belgesi olan gemi acentesi var. Limanlarımıza yılda 60 bine yakın gemi uğrağı var. Kabotajı çıkarırsak herhalde yurt dışı bağlantılı yavda gümrüklü sefer sayısı 45-50 bin arasında. Gemi acenteliği ücret tarifesi 60 yıldır yayınlanıyor. Dolayısıyla 50 bini 60 ile çarparsak milyonlarca kez akdedilen bir sözleşmenin hatalı eksik uygulandığı bir kelime manasından çıkarak buradan sonuç çıkarmak son derece hatalı. Ve üzücü. Gözetim ücreti gözetmekten ibaret değildir. Dolayısıyla yapılmadığını iddia etmek de son derece yanlıştır. Türkiye’de bu tarifeyi yapanlar geminin net tonajı ve geminin getirdiği yükle bağlantılı olarak iki tanımla yapılmıştır. İkisi entegredir. Ve tarifi de çok açık bir şekilde belirtilmiştir” diye ekledi. Düzgit, son olarak gözetim ücretleri ile ilgili resmi gazetede yayınlanan yazıyı okudu.

Vira Haber