İMEAK DTO'dan KOSDER'e ziyaret

Ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak ve Burak Akartaş, KOSDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan'a ve dernek yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



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