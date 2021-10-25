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İMEAK DTO'dan KOSDER'e ziyaret

İMEAK DTO'dan KOSDER'e ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası yönetimi, Koster İşletmecileri Derneği (KOSDER) yönetimini ziyaret etti.

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Ziyarette, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Başaran Bayrak ve Burak Akartaş, KOSDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan'a ve dernek yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
 

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Vira Haber
 

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