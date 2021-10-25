Jeff Bezos 127 metrelik bir yelkenli yaptırıyor

E-ticaret devi Amazon ile uzay turizmi şirketi Blue Origin’in kurucusu olan, en zenginler istesinde sık sık bir numaraya çıkan ABD’li milyarder Jeff Bezos, denizlerde de rekor kırmaya hazırlanıyor. Jeff Bezos’un gelecek yıl tamamlandığında “dünyanın en büyük yelkenli teknesi olacağı” bildirilen yatı ilk kez görüntülendi. “Y721” olarak bilinen 127 metre uzunluğundaki yat, Hollanda’nın batısındaki Zwijndrecht tersanesinde denize indirildi. Özel yat üreticisi “Oceanco” tarafından inşa edilen teknenin 500 milyon dolar (4.8 milyar TL) değerinde olduğu bilinirken, yatta üç büyük direğin ve üç ayrı güvertenin bulunduğu belirtildi.

Sır gibi!

Yatın, Oceanco’nun 2018’de ürettiği en büyük ekolojik yatlardan biri olan “Black Pearl”den ilham alınarak tasarlandığı düşünülüyor. Şirket gizlilik içerisinde yapımına devam edilen yatın Jeff Bezos’a ait olup olmadığını “müşteri mahremiyeti” açısından açıklamıyor. Ancak, ABD’li yazar Brad Stone’un geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlanan “Amazon Serbest Bırakıldı: Jeff Bezos ve Küresel İmparatorluğun İcadı” adlı biyografi kitabında “var olan en iyi yelkenli yatlardan biri” olarak tanımlanan söz konusu yatın 57 yaşındaki milyerdere ait olduğu doğrulanmıştı. Jeff Bezos 200 milyar dolar civarında servete sahip.

Kaynak: Milliyet