İngiltere’den Rusya’ya nükleer denizaltılı gözdağı

İngiltere ile Rusya arasında, eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Son olarak İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Trechant, Kuzey Buz Denizi'ndeki buz tabakasını kırarak su üzerine çıktı.

İngiliz basınında 'buz kırıcı' ve 'soğuk savaş' gibi yorumlara neden olan HMS Trechant'ın, iki ABD nükleer denizaltısıyla birlikte bir tatbikat yapacağı belirtildi.

Eski Rus casusu Sergei Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmiş, İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırımlar açıklamıştı.

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin diplomat hamlesinin 'düşmanca ve kabul edilemez' olduğunu açıklamıştı. Rusya İngiltere'de yaşayan ve gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayınladı.

Vira Haber