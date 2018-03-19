SSM’de kadrolar değişti,görev alanları yeniden belirlendi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) organizasyonunda önemli bir değişim gerçekleştirildi. Değişikliğe ilişkin genelge, 14 Mart tarihinde yayımlandı. Böylece bazı daire başkanlıklarının görev alanları yeniden belirlendi ve yeni daire başkanlıkları veya grup başkanlıkları kuruldu. Var olan 20 daire başkanlığı yerine şimdi 18 daire, yedi grup başkanlığı bulunuyor. Bazı başkanlıklara yeni isimler gelirken bağlı oldukları Müsteşar Yardımcılıkları da değişti. Müsteşarlık makamına doğrudan bağlı birimler ihdas edildi. Konuya ilişkin genelgede değişiklikler özetle şu ifadelerle yer aldı;

Müsteşar Yardımcılarına bağlı olarak isimleri aşağıda yer alan yedi adet Grup Başkanlığı kurulmuştur;

Maliyet Analizi ve Planlama Grup Başkanlığı

Harekat Destek Grup Başkanlığı

Yenilikçi Sistemler Grup Başkanlığı

Stratejik Sistemler Grup Başkanlığı

Anayurt Güvenliği Grup Başkanlığı

Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığı

Ihracatı Geliştirme Grup Başkanlığı

Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'nin adı Personel Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Kurumsal Kalite ve iştirakler Yönetimi Daire Başkanlîğı'nın adı Kurumsal Kalite ve iştirakler Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı lağvedilmiş olup AR-GE Daire Başkanlığı ile birleştirilerek AR-GE ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı olarak yeniden adlandırılmıştır.

Alt Sistemler Daire Başkanlığı, Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanlığı'na dönüştürülmüş, Motor ve Güç Aktarma Sistemleri dışındaki alt sistem projeleri ilgili olduğu Daire Başkanlıklarınca yürütülecek ve genel koordinasyonu Harekat Destek Grup Başkanlığı yerine getirecektir.

Silah Sistemleri Daire Başkanlığı'nın adı Silah ve Mühimmat Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanlığı'nın adı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

Lojistik Daire Başkanlığı lağvedilmiş olup, yürütülen mevcut lojistik projeleri ilgili olduğu Daire Başkanlıkları yürütecek.

Proje Takip ve Değerlendirme Müdürlüğü İle Stratejik Planlama Müdürlüğü lağvedilmiş olup görevleri Maliyet Analizi ve Planlama Grup Başkanlığı ve Müsteşarlık Çalışma, bünyesindeki Programlar Koordinasyon Müdürlüğü yerine getirecektir.

Görev atamaları şu şekilde gerçekleşti;

Müsteşar Yardımcısı Muhsin Dere’ye bağlı olarak görev yapan Personel Daire Başkanlığı’nda Hakan Öksüz, yeni kurulan Maliyet Analizi ve Planlama Grup Başkanlığında Bilkutay Yılmaz görev yapacak.

Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’ye bağlı olarak Motor ve Güç Aktarma Sistemleri Daire Başkanlığı kuruldu, başına Dr. Ata Şenlikçi getirildi. Aynı Müsteşar Yardımcılığında Harekât Destek Grup Başkanlığı kuruldu, başına Yüksel Ünal geldi.

Müsteşar Yardımcılığı görevine yakın tarihte getirilen ve kendisine bağlı az sayıda daire bulunan Prof. Dr. Faruk Yiğit’in altında şimdi beş daire görev yapacak. Bunlar arasında yeni kurulan silah ve mühimmat Daire Başkanlığına Erkmen Özçelik, Yenilikçi Sistemler Daire Başkanlığına Melih Abiş, Stratejik Sistemler Grup Başkanlığına Hacı Ömer Karakuzu getirildi.

Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker’e bağlı dört başkanlıktan ikisi değişmedi. Yeni kurulan Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanlığına Muhammet Sami Ulukavak, Anayurt Güvenliği Grup Başkanlığına Halil İbrahim Öztürk, Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanlığına Mustafa Özçelik atandı.

Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel’e bağlı olarak görev yapan Uçak Daire Başkanlığına Abdurrahman Şeref Can getirildi. Uluslarararası İşbirliği Daire Başkanlığı’ndan İhracatı Geliştirme Grup başkanlığı doğdu. İşbirliği Daire Başkanlığına Dr. Murat Ceran, İhracatı Geliştirme Grup Başkanlığına Asuman Vangölü geldi.

Öte yandan organizasyon şemasına Müsteşarlık çalışma ofisi dahil oldu. Burada Özel Kalem Müdürlüğü, Programlar Koordinasyon Müdürlüğü, Basın Müşavirliği, Kamu Kurumları İrtibat Müdürlüğü yer alıyor.

Vira Haber