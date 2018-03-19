İstanbul’da  yüzer elektrik santrali için ÇED başvurusu

İstanbul'da kış aylarında doğalgaz tüketiminin artmasına bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerinin önüne geçmek için Yenikapı açıklarına yüzer elektrik santrali yapılacak.

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından kurulacak 240 megawattlık mobil/yüzer elektrik santrali projesi için Çevre ve Şehircilik Başkanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapıldı. Başvuru dosyasında yüksek enerji ihtiyacı nedeniyle meydana gelen kesintiler sonucunda Yenikapı açıklarında demirlemesi öngörülen santralin sadece bu bölgenin enerji ihtiyacı için konumlandırılacağı belirtildi. Dosyadaki bilgilere göre proje kapsamında kullanılacak yüzer santral gemi Yenikapı mevkiinde, deniz üzerinde konumlandırılacak. Santralde üretilecek enerji, TEİAŞ 1. Bölge Müdürlüğü Yenikapı Trafo Merkezi aracılığıyla ulusal şebekeye verilecek.

GEMİYE MONTE EDİLECEK

Başvuru dosyasında ısınma amaçlı doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve soğuk geçen kış aylarında tüketimin had safhaya ulaşması nedeniyle elektrik üretimine ayrılan doğalgaz arzının kesintiye uğrayabildiğine dikkat çekilerek "Bu durumun elektrik arz güvenliğini tehlikeye sokmaması için zaman zaman EÜAŞ'a ait çift yakıtlı kombine çevrim santralleri motorin ile çalıştırılmaktadır.

Buna rağmen Marmara Bölgesi ve özellikle İstanbul iletim ve dağıtım sisteminin mevcut durumu itibarıyla bu riskle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Arz güvenliğinin önemine binaen EÜAŞ tarafından Yüzer Elektrik Santrali'nin yapımı söz konusu olmuştur" denildi. Bu amaçla 4 adet gaz türbini-generatör seti ve yardımcı sistemlerinin uygun büyüklükteki ambarlı kuru yük gemisine veya kargo gemisine monte edilerek 240 megawatt mobil/yüzer elektrik santrali kurulmasına karar verildiği açıklandı.

YILDA BİN 500 SAAT

Gaz türbinleri kullanılarak projelendirilecek yüzer santralin, yılda 1500 saat çalıştırılarak özellikle kış aylarında doğalgaz arzında sıkıntı yaşanması durumunda bölgesel yük ihtiyacının karşılanmasına ve sistem kısıtlarının kaldırılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Bu şekilde ulusal sisteme 360 milyon kilowatt saat katkı sağlanmasının planlandığı belirtildi.

EN YAKIN TERSANEDE YAPILACAK

Projenin demontaj ve montaj aşamalarının Türkiye sınırları içerisinde ve kullanılacak türbinlerin konumları itibariyle en yakın tersanede gerçekleştirileceği kaydedildi. Dosyada yer alan bilgileri göre yüzer santral, doğalgaz temininde sıkıntı yaşanması durumunda motorin ile işletilecek. Gemi tankeri veya karadan bağlantı yoluyla motorin ikmali yapılacak. Doğalgaz bulunan noktalarda ise karadan doğalgaz boru bağlantısı gerçekleştirilecek. Projenin ekonomik işletim süresi 20 yıl olarak belirlendi.

Vira Haber