Kruvaziyerler rotayı Türk sularına çevirdi

ABD’deki fuarda konuşan sektör yetkilileri “Türkiye vazgeçilmez ülke” dedi. Güvenlik endişesiyle Türkiye’yi seyahat rotasından çıkaran kruvaziyer şirketleri, geri dönüyor.





Kruvaziyer turizminde marka olacağız



Kruvaziyer sektörünün küresel buluşması olan Seatrade Cruise Fuarı, 5-8 Mart 2018 tarihlerinde ABD Fort Lauderdale-Florida’da yapıldı. Fuardaki Türkiye standında bu yıl 3. kez katılım gösteren İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesi yer aldı. Şube personeli Emre Mengi ve meclis üyesi Sadık Balcı’nın temsilinde gerçekleşen fuardan iyi haberler geldi. DTO Marmaris Şubesi’nden Emre Mengi, 2018 sezonu ve sonrası için ümit dolu güzel haberlerin alındığı bir fuar yaşandığına dikkat çekti. Mengi, “2019'da MSC'nin 8 kez Muğla ve 5 kez Antalya seferinin gerçekleşeceğini öğrendik. Bunun yanı sıra yine dünya devlerinden NCL Norwegian Cruise Line, 2018 sezonu içerisinde 4 kez, 2019'da da 5 kez Marmaris Limanı'na uğrayacağını açıkladı. Fuarda aynı zamanda Holland American Line Başkanı ile yaptığız görüşmede, 2020 yılı için planlamalarının olduğunu öğrendim. Fuarın ilk günü yapılan konferansa katılan kruvaziyer hat temsilcilerinin 'Türkiye vazgeçilmez bir ülke, gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz' söylemleri, gelecek için bizlere oldukça ümit veriyor. Bu şirketlerin arkasından diğer kruvaziyer hatlarının da geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan T.C Miami Başkonsolosu Burç Ceylan (DTO) Marmaris Şubesi’nin standını ziyaret ederek temsilcilerle bir süre sohbet etti.





'Teşvikler moralimizi artırdı'



İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesi Başkanı Hasan Mengi, ‘Türkiye Kruvaziyer Platformu’ kurucu üyelerinden olan şubemiz, dünya kruvaziyer turizmindeki yeni destinasyonlar ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel sıkıntılar nedeniyle pazarda Uzakdoğu ve Avustralya öne çıkarken, Akdeniz pazarı büyük daralma yaşadı. 2013’te 2 milyon 240 bin kişiye ulaşan Türkiye limanlarına gelen yolcu sayısı, 2017’de 306 bine kadar geriledi. Hasan Mengi, “Biz moralimizi bozmadan tanıtıma devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kruvaziyer turizmine yönelik açıkladığı teşvikler de moralimizi artırdı. Kruvaziyer hem şehirlere kazandırıyor hem ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Gösterdiğimiz çabalar sonucunda 2019 yılından itibaren kruvaziyer gemileri yeniden Türk limanlarına çekeceğimize inanıyoruz” dedi.





MITT Moskova beklentileri yükseltti



Dünyanın ilgisini Marmaris’e daha çok çekmek amacıyla çalışmalarını sürdüren (DTO) Marmaris Şubesi, MITT Moskova Turizm Fuarı’na katıldı. Rusya pazarının Marmaris için önemli olduğunu vurgulayan Hasan Mengi, “Marmaris’i şartlar nasıl olursa olsun en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz” dedi.



5-8 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan Seatrade Cruise Fuarı’nın hemen ardından 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarı’na katılan (DTO) Marmaris Şubesi yetkilileri, çalışmalarını sürdürdü. Yapılan görüşmeler sonucunda 2018 yılında Rusya Federasyonu’ndan Marmaris’e gelecek turist sayısında artış olmasının beklendiği açıklandı.



Vira Haber