ARES, Katar’a tersane kuracak

Antalya’da faaliyet gösteren ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, Katar Enerji ve Sanayi Bakanlığı ile tersane kurmak için görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda tahsis edilen araziye 1,5 yıl içerisinde tesis kuracaklarını söyledi.

Kalafatoğlu, “Katar Enerji ve Sanayi Bakanlığı, bize alt yapısı tamamlanmış bir arazi tahsisi yaptı. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada hem bakım, tamir hem de birtakım inşa faaliyetleri gerçekleştireceğimiz bir tersane yapacağız. Katar pazarında kalıcı olmak istiyoruz. Geçen yıl oraya yaklaşık 126 milyon dolarlık ihracatımız var” diye konuştu.

Vira Haber