Global Ports, Zadar limanı için harekete geçti

8 ülkede toplam 16 liman işleten Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding, dünya genelindeki 17. Limanı için harekete geçti. Firma yeni liman işletmesi için Hırvatistan’ı seçtiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi Global Yatırım Holding, denizdeki işlerini Global Ports Holding adlı iştiraki üzerinden yapıyor.

Global Ports ise 8 ülkede 14'ü kruvaziyer, 2'si de ticari olmak üzere toplam 16 liman işletiyor.

Global Yatırım’ın amiral gemisi olan işte bu şirket, limanlarına bir yenisini daha ekliyor.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Global Yatırım’ın, Hırvatistan’ın kruvaziyer turizminde en önemli limanı Zadar’ı almak için çalışma başlattığını belirtti.

Bu yatırım için Global, Zadar International Port Operations (ZIPO) adlı bir şirket kurdu.

20 yıllığına kiralayacak

Eğer anlaşma sağlanırsa Global Ports Holding, Zadar Limanı’nı 20 yıllığına kiralayacak.

Global Ports Holding, Lizbon,Barcelona, Cagliari, Catania, Malaga, Valletta, Bar, Ravenna, Venice, Dubrovnik, Singapur, Kuşadası, Bodrum ve Antalya’da liman işletiyor.

Vira Haber