DTO başkanı güvenoyu aldı

Turunç'ta üyeler ile bir araya gelen Hasan Mengi, yarım kalan projeleri tamamlamak ve ivme kazanan denizcilik sektörünü daha da yukarılara taşımak için göreve yeniden talip olduğunu söyledi.



Yapacak çok işimiz var



Kurucu başkanlığını sürdürdüğü Deniz Ticaret Odası'nda birçok projeye imza attıklarını belirten Mengi, "Oda başkanlığı görevini yürüttüğüm sürede başta eğitim ve çevre olmak üzere denizcilik sektörünü ileriye taşımak, ayrımcılık yapmadan birlik beraberlik içinde bir sinerji oluşturarak sektörün bütün kesimlerinden aldığımız destekle bir kez daha demir aldık" dedi.

Birlik ve dayanışma içinde olmalıyız

Marmaris DTO Başkanı Hasan Mengi üyelerine yaptığı konuşmasında ben değil biz diyen bir ekip olarak yeniden yola çıktıklarına dikkat çekerek; "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şeffaf yönetim tarzımızı, ilke olarak benimseyeceğiz. Kimseye verilemeyecek hesabımız olmadı, bundan sonrada olmayacaktır. 1996 yılında şahsım ve birkaç denizci arkadaşım tarafından kurduğumuz odamızın, 22 yıldır başkanlığını yapmaktayım. Belki yaptıklarımızı ifade etmekte zaman zaman yetersiz kalmış olsak da bugün için Marmaris Deniz Ticaret Odası; eğitim, çevre ve mevzuatlar konusunda oldukça önemli projelere imza atmış ve her hedefini gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam edecektir. Bizler denizciler olarak birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuz sürece altından kalkamayacağımız problem yok.



Amacımız en iyi hizmeti sağlamak



Denizcilik sektörümüzün sorunlarını çözebilmek, her zaman denizcilerimizin yanında olmak, eğitimli genç denizciler yetiştirmek her gün değişikliğe uğrayan mevzuatımız ile ilgili konularda denizcilerimizin çıkarlarını korumak ve çevre konusunda denizcilerimizi bilinçlendirmek ve sektörün bulunduğu konumdan çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamak olacaktır. Bizim politikamız azınlıkta olanların şahsi çıkarlarını değil, çoğunluğun toplumsal menfaatlerini korumaktır. Odamızın kuruluş amacı üyelerimize en iyi hizmeti ayrım yapmaksızın vermektir..

Çekek yerleri ortak sorunumuz

Toplantıda söz alan üyelerin büyük çoğunluğunun çekek yerleri sorununa değinmesi üzerine Başkan Mengi; 'Hepinizin malumu olduğu üzere şehrin imar durumundan kaynaklı sorunlar nedeniyle bu isteğimiz yerine getirilemiyor. Şu an yapacağımız her türlü girişim kısa vadeli çözümler getirir ve biz bunu istemiyoruz. Bize uzun vadeli çözümler gerekli ve mevcut sistem buna olanak göstermiyor.



Vira Bismillah



Mengi, "'Denizci millet, denizci ülke' sloganı ile çıktığımız bu yolda 22 yıldır denizcilerin verdiği destek ve güvenle bir daha 'Vira Bismillah' diyerek yola çıkıyorum" diye konuştu.

Vira Haber