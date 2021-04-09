İran El Koyduğu Güney Kore Bayraklı Hankuk Chemi'yi Serbest Bıraktı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Basra Körfezi'nde el koyduğu Hankuk Chemi isimli Güney Kore bayraklı tanker ve gemi kaptanı serbest bırakıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Basra Körfezi'nde Güney Kore'ye ait petrol tankerine el koymuş, yapılan açıklamada, Güney Kore bandıralı tankere petrol kirliliği ve çevreye verdiği zarar gerekçesiyle el konulduğu ifade edilmişti. Ancak gemi sahibi olan Busan merkezli DM Shipping bu iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra ise geminin, İran'ın Güney Kore tarafından bloke edilen 7 milyar dolarlık fonu gerekçesiyle alıkonulduğu anlaşılmıştı.

Güney Kore dışişleri bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, geminin idari prosedürleri tamamladıktan sonra İran'dan ayrıldığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Kaptan ve denizcilerin sağlıkları yerinde." ifadesi kullanıldı.

Vira Haber