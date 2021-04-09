Terk Edilmiş Kargo Gemisinde Dört Yıldır Bir Başına

Mayıs 2017’de Mısırlı yetkliler tarihi geçmiş sertifikaları ve güvenlik ekipmanları nedeniyle MV Aman isimli gemiyi Süveyş demirleme sahasında alıkoydu.

Bir mahkeme Ayşa’yı gemiye vasi olarak tayin etti. Ayşa da kararın ne anlama geldiğini bilmeden belgeyi imzaladı. O gün bugündür ‘hapis.’

Yetkililer pasaportuna el koyduğu için gemi satılana ya da yerine biri bulunana kadar bir yere ayrılamıyor.

Ayşa iki-üç günde bir su ve yemek ihtiyacını karşılamak ve telefonunu şarj etmek için kıyıya yüzüyor. Elektrik de olmayan geminin güvertesinden durumunu anlattığı videoda lütfen yardım edin diyerek çağrıda bulunuyor.

BBC muhabirine gemideki hayatının hücre hapsinde gibi geçtiğini anlatıyor. Sıçanlar ve böceklerle dolu bir gemide…

Hiçbir şey duyamadan, göremeden geçen gecelerini ise mezarda olmaya benzetiyor.

En çok ailesini özlemiş. Annesini iki sene önce kaybettiğini anlatıyor: “Annem bu lanetli gemi yüzünden beni bir daha asla göremeyecek. Tek istediğim evime aileme geri dönebilmek.”

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre dünyada şu an 250 terk edilmiş gemi var. Ancak Ayşa’nın durumu uç bir örnek.

Geminin sahipleri Ayşa’ya yardım etmeyi denediğini öne sürüyor. Tylos Gemi ve Denizcilik Hizmetleri’nden bir temsilci “Hakimi vasi kararını kaldırmaya zorlayamam. Dünya üzerinde Muhammed’in yerine geçecek tek bir insan bulamadım, denedim. Vasi belgesini imzalamasının ardından yapacak bir şey yok. Artık tek başına” diyor.

Ayşa, “Bütün bunlar bitince tekrar denizlere dönecek misin” sorusunu tereddütsüz yanıtlıyor: “Elbette. Bu benim işim ve işimde iyiyim, severek yapıyorum. Bu olaydan önce kaptan olmama bir adım kalmıştı. Hala bu kabusun benim başıma nasıl geldiğini anlamıyorum”.

Vira Haber