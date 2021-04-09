Rekor Sayıdaki 45 ULCS Gemi Siparişi ile Konteyner Sektörü, Mart Ayında Önemli Bir Geri Dönüş Sergiledi

Mart ayında, 45 ultra büyük konteyner gemisi (ULCS, 15,000+ TEU) siparişi ile sektörde bir rekor kırıldı. Aynı ayda daha küçük gemiler için 27 sipariş verilerek toplam sipariş kapasitesi 866.060 TEU olarak gerçekleşti. Bu rakam, konteyner taşımacılığı sektörü için gerçek bir düzelmeyi işaret ediyor.

Konteyner taşımacılığı sektöründeki bu geri dönüş, hem gemi sahipleri hem de yatırımcılar için hali hazırda ticarette görülen güven seviyesini de gösteriyor. 2020 yılının tamamında toplam 995.000 TEU’luk konteyner taşımacılığı kapasitesi sipariş edilmişti. 2021’in ilk çeyreğinde sipariş edilen kapasite, 1,398,000 TEU ile geçen yıllara kıyasla son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

BIMCO Deniz Ticareti Analisti Peter Sand, “Kargo taşıma kapasitesine yakın yüklerin taşınması durumunda sektör, ultra büyük konteyner gemilerinin sunması gereken ölçek ekonomisinden faydalanma konusunda çok hevesli” şeklinde konuştu.

2021 YILINDA VERİLEN SİPARİŞLERDE ‘BAŞ AŞAĞI’

Geçen yıl Ekim ve Aralık ayında, verilen siparişler neredeyse sadece maksimum 23,000-24,000 TEU kapasiteli gemiler içindi. 23 siparişten sadece 4’ü bu aralığın dışındaki ultra büyük konteyner gemileri içindi.

2021 yılında şu ana kadar, en az 11.800 TEU kapasiteli 81 gemi siparişinden sadece 4’ü 15.500 TEU’dan daha büyüktü.

Sand şunları söyledi: “Bazı konteyner gemilerin devasa boyutu, Süveyş Kanalının yakın zamandaki altı günlük karantinası sırasında pek çok kez sorgulandı; zira, gemilerin büyümesinin bir kehaneti olarak tedarik zinciri güvenilirliğinden, navigasyonel mükemmellikten ve emniyetten taviz verildiğini düşünenler var. Ama zamanında söylediğim gibi, bu konuda fazla bir değişiklik beklenmemeli, çünkü ultra büyük konteyner gemileri, uzun vadeli karlılığın artmasına çalışan konteyner taşımacılığı sektörünün silahlanma yarışında tercih edilen bir ‘silah’.

Vira Haber