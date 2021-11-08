İran’dan Basra Körfezi’nde askeri tatbikat

İran, 29 Kasım tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden katılacaklarını açıklamasının ardından Basra Körfezi'nde askeri tatbikat başlattı.

Basra Körfezi'nin Mekran sahillerinde başlayan askeri tatbikata hava, deniz ve kara kuvvetleri katıldı. F-4 avcı bombardıman uçaklarının kara ve deniz hedeflerini vurmasıyla başlayan askeri tatbikatta, gemi savar füzeleri ve denizden karayı hedef alan yeni nesil füzeler kullanıldı.

Zülfikar 1400 askeri tatbikat Sözcüsü Muhammed Musevi, “Tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı. Deniz kuvvetlerimiz belirlenen düşman hedeflerini F-4 savaş uçaklarının verdiği destekle başarılı bir şekilde yok etti” dedi.

Vira Haber