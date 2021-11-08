Dearsan’dan Nijerya’ya iki OPV76

İmza töreninde konuşma yapan Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Awwal Gambo, Gine Körfezi’nde korsanlık faaliyetlerini azaltmanın ilk hedefleri arasında olduğunu söyledi. Bunun için Nijerya Donanması’nın görev gücündeki etkinliğini artırmak için iki adet Dearsan OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi’nin inşa ettirilmesine karar verdiklerini belirten Gambo, “bunu 2021 – 2030 stratejik planımızın bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Bu gemiler korsanlık, kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde de insani yardım görevlerinde de kullanılacak” dedi.

Gurur dolu bir gün

Dearsan Tersanesi’nden yapılan açıklamada ise Nijerya Deniz Kuvvetleri’nin istekleri doğrultusunda OPV’lerin dizayn ve inşa faaliyetlerinin tümüyle tersane bünyesinde gerçekleştirileceği ve tamamen yerli sistemlerle donatılacağı bildirildi.

Açıklamada, “Askeri gemi inşası ve ihracatı alanında öncü ve lider konumda bulunan Dearsan olarak Türkiye’mizin savunma sanayii alanında başlatmış olduğu kalkınma hamlesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” denildi.

Dearsan OPV76 Açık Deniz Karakol Gemisi

Dearsan’ın açık deniz karakol gemisi OPV76, modüler mimarisi ile devriye görevlerinden arama kurtarma ve yüzey harbine varıncaya kadar birçok farklı görevi yerine getirebiliyor. 4 Dizel Motor ve 2 CPP Pervane’den oluşan CODAD tahrik sistemine sahip gemide 3 adet dizel jeneratör bulunuyor. Farklı baş topları, uzaktan komutalı silah sistemleri ve savaş zamanı satıhtan satıha ile donatılabilen OPV76 kullanıcıların ihtiyaçlarına da hızla uyarlanabiliyor.

Teknik özellikler

Uzunluk : 76.8 metre

Genişlik : 11 metre

Su çekimi : 2.9 metre

Azami hız : 28 knot

Deplaslan : 1200 ton

Mürettebat : 43 kişi

Vira Haber