İş sağlığı ve güvenliğini sağlayan yerli vinçler

Çalışanlara 24m faaliyet yüksekliği ile hizmet sunan vinçin, tersane bölgelerinde, gemi yüzeylerine raspalama veya boyama işlemleri sırasında yapılacak olan işin sürekliliğini ve hızını artırmak için 18m yüksekliğe kadar yürüyebilir olması düşünülerek tasarlandı.

Yüksek manevra kabiliyeti amaçlanarak tasarlanan çift taraflı direksiyon sistemi; platformun büyük olmasına karşın dar alanlarda da çalışabilmesine imkân tanındığı açıklandı.

Tersane içerisinde daha işlevsel bir sepet konumu sağlayacak vinçleri, çok daha fazla çalışan taşınabilmesi için kullanılacağı ve aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından daha güvenli bir yüksekte çalışma ortamı sağlanacağı söylendi.

Sefine Tersanesi Genel Müdürü Süleyman Akın Tuzcuoğlu geliştirilen vinçlerin tersanedeki gelişen iş hacmi içerisinde maksimum fayda sağlayacağı konusundaki görüşlerini belirtti.

Vira Haber