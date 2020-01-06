İngiltere Hürmüz Boğazı’na donanma gönderiyor

İngiltere tarafından yapılan açıklamaya göre iki donanma gemisini ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı kullanan İngiliz bandıralı gemilere eşlik etmek üzere boğaza gönderileceği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, hükümetin donanmaya İngiliz gemileri ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm adımları atması talimatı verdiğini duyurdu.

Bakan, bu kapsamda donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin yeniden Hürmüz Boğazı'nda deniz devriyesi yapacağını bildirdi.Wallace, taraflara itidal çağrısında bulunsa da ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu.

"Irak'ın daveti üzerine bu ülkede bulunan ABD güçlerinin defalarca İran destekli militanlar tarafından hedef alındığını" kaydeden Wallace, Süleymani'nin bu militanların saldırılar için kullanılmasında merkezi rol üstlendiğini belirtti.

Wallace, "Uluslararası hukuk uyarınca ABD, vatandaşlarına yakın bir tehdit oluşturanlar karşısında kendini savunma hakkına sahip." dedi.

Vira Haber