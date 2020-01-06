Rusya'nın küresel ısınma planı ne?

Hafta sonu Rusya hükümetinin internet sitesinde yayımlanan eylem planında, iklim değişikliğinin Rusya'nın sosyoekonomik kalkınması, insan yaşamı, sağlık ve sanayisinde ciddi bir etki yarattığına değinildi.

İlk aşama; yeni barajlar inşa etmek

Planın iki yıllık ilk aşamasında, yeni barajlar inşa edilmesini, kuraklığa dayanıklı ürünlere geçilmesini, bir felaket durumunda aşı ve tahliye operasyonları için hazırlık yapılmasını öngörüldü. Planda, iklim değişikliğinin kamu sağlığına risk oluşturduğu, donmuş toprak tabakalarını tehdit ettiği, doğal felaket ve enfeksiyon olasılığını artırdığını ve küresel ısınma nedeniyle bazı canlı türlerinin yok olabileceği vurgulandı.

İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında

İklim değişikliğinin olası "olumlu" etkileri arasında soğuk bölgelerde enerji tüketiminin azalması, tarıma elverişli alanların genişlemesi ve Kuzey Buz Denizi'nde seyrüsefer imkanlarının artması sayılıyor.

Rusya, topraklarının önemli bir kısmının Kutup Bölgesi'nde bulunması ve donmuş toprak tabakaları üzerinde inşa edilmiş altyapısı dolayısıyla iklim değişikliğinden en fazla etkilenebilecek ülkeler arasında.

Rusya'da görülen seller ve Sibirya'daki orman yangınları iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmişti.

Moskova, küresel sıcaklık artışının sınırlanmasına yönelik Paris İklim Anlaşması'nı geçen Eylül'de kabul etmiş ve ABD'nin bu anlaşmadan çekilmesini eleştirmişti.

Sıcaklık mevsim normallerinin 16 derece üstüne çıkacak

Rusya, dünya ortalamasına göre 2,5 kat daha fazla ısınıyor.

2019, Rusya'da kayıtların tutulmaya başlandığı 1891'den bu yana en sıcak geçen yıl oldu.

Rusya Meteoroloji Dairesi, Rusya'nın Noel Bayramı'nı kutlayacağı bugün ve yarın, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 16 derece kadar üstüne çıkacağını tahmin ediyor.

Vira Haber