İspanya’nın F110 Sınıfı Fırkateyni Kritik Tasarım İncelemesinden Geçti

Sınıfının ilki gemisi olan F-111 fırkateyninin ilk pilot bloklarının inşası, 2021 yılının Nisan ayında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in de katıldığı kaynak töreniyle başlamıştı. İmalatların başlaması, ekipman ve malzeme alımındaki ilerlemenin yanı sıra, Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) gereksinimlerine tam üretim garantisi ve uygun eğitimli personel ile ulaşmayı mümkün kılmıştır. İspanya Donanması için inşa edilmesi planlanan 5 adet F-110 sınıfı fırkateynin tamamının 2032 yılına kadar teslim edilmesi planlanmaktadır.

Kritik Tasarım İncelemesinden sonra tamamen doğrulanan tasarım iyileştirme önerilerini fırkateynin sahip olacağı yeni geliştirmelere ve yeteneklere uyarlamak zorunda kalan tedarikçilerden önemli bir katkı beklemektedir. Gerçekleştirilen Kritik Tasarım İncelemesi (CDR), yeni tasarımın dijital ve akıllı profili göz önüne alındığında, gelecekteki Dijital İkizinin (Digital Twin) işlevselliğini analiz ederek, önceki programlarda öngörülmeyen yeni unsurlar içermektedir.

2021 yılı Aralık ayında başlayan CDR süreci, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde Ferrol şehrindeki Navantia tersanesinde düzenlenen yaklaşık 30 teknik oturum ve 2 genel oturumla tamamlandı. F-110 fırkateyn tasarımının teknik olgunluk seviyesi, Navantia Tersanesi’nde şimdiye kadar ulaşılan en yüksek seviyedir. Yapılan genel kurul oturumlarına İspanya Savunma Bakanlığı, İspanya Deniz Kuvvetleri ve Navantia temsilcilerinin yanı sıra ABD Donanması ve Lockheed Martin, Indra, Thales, Ingeteam ve Ferri gibi üst düzey tedarikçiler de katılmıştır.

F110 Sınıfı Çok Amaçlı Fırkateynler

F110 sınıfı çok amaçlı fırkateynler, Navantia tarafından İspanyol Donanması için geliştirilmektedir. Bonifaz sınıfı olarak da anılan gemiler, Navantia’nın İspanya’daki Ferrol tersanesinde inşa edilecektir.

Denizaltı savunma harbi yeteneklerine de sahip olan çok amaçlı fırkateynler, filo koruma, deniz güvenliği, müşterek – birleşik görevlerde kullanılacak, konvansiyonel ve asimetrik tehditlere karşı konuşlandırılacak. Bu bağlamda F110 sınıfı, İspanyol Donanmasının Santa Maria sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak. Çok amaçlı fırkateynler hem açık denizde hem de kıyı sularında görev yapabilme yeteneğine sahiptir.

F110 Fırkateyni, gemi inşa süreçlerinin optimizasyonu için en gelişmiş entegre kontrol ve simülasyon teknolojilerini uygulamayı amaçlayan Navantia şirketinin Astillero 4.0 (Shipyard 4.0) programı çerçevesinde uygulanacak ilk büyük İspanyol deniz projesidir.

F110 sınıfı fırkateynler, yüksek derecede otomasyona sahip gelişmiş bir tasarıma sahip olacak. Bu bağlamda gemi, 145 metre uzunluğa, 18 metre genişliğe ve 5 metre drafta sahiptir. 6.100 ton deplasmana sahip olan gemi, 150 kişilik mürettebat kapasitesine sahiptir. F110 sınıfı fırkateyninin kıç uçuş güvertesi, bir helikopter ve insansız hava araçlarını barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Gemi ayrıca gelecekte yönlendirilmiş enerji silahları taşıma yeteneğine de sahip olacaktır.

F110 Sınıfı Fırkateyni Sistemleri

Fırkateyn üzerindeki Lockheed Martin 16 hücreli Mk-41 Baseline VII Dikey Fırlatma Sistemi (VLS), birincil hava savunma sistemi olarak hizmet veren RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) Block 2’ye sahiptir. VLS ayrıca SAM Standard SM-2MR füzelerini de fırlatabilme kapasitesine sahiptir. Fırkateyn, RGM-84 Harpoon gemisavar füzeleri, 1 adet Leonardo 127/64 LW Vulcano 5in/64 deniz topu ve 2 adet Mk-32 Mod torpido kovanı ile donatılacaktır. Ayrıca, Mk-54 Mod torpidoları için 9 adet çift torpido fırlatıcıya ve 4 adet 12,7 mm uzaktan kumandalı makineli tüfeğe sahip olacaktır.

Fırkateyn, Rigel i110 radar elektronik savunması ve geminin durumsal farkındalık kabiliyetini geliştirecek Regulus i110 iletişim durdurma sistemleri dahil olmak üzere gelişmiş sensörlerle donatılacaktır. Geminin sahip olduğu entegre sonar paketi, TUUM-6 sualtı iletişim sistemi, BlueMaster (UMS 4110) ve CAPTAS 4 kompakt sonarlar ve BlueScan dijital akustik sistemini içerecektir. Ayrıca, gemiye, Aegis Silah Sisteminin bir parçası olacak katı hal S-bandı radarı ve fırkateyndeki tüm sensörler, silahlardan gelen verileri birleştirecek olan SCOMBA muharebe yönetim sistemi kurulacaktır.

Gemiye 2 adet GE LM-2500 gaz türbini elektrik motoru, 4 adet MTU 4000 dizel motor ve 4 adet 3MW dizel jeneratörler güç verecektir.