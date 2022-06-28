2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da Düzenleniyor

27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Bodrum Belediyespor Yelken Şubesi ev sahipliğinde Bodrum’da yapılacak Optimist Dünya Şampiyonası Yelken Yarışları 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası adıyla düzenleniyor. Dünyanın 62 ülkesinden 282 sporcu ile tarihindeki en yüksek katılımcı sayısına ulaşılan şampiyona için 240 optimist teknesi Arkas Lojistik ile ülkemize taşındı.

Arkas, ana sosyal sorumluluk alanlarından spor konusunda İzmir’e değer katan çalışmalarıyla, özellikle Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi gerektiğine inanan ve yıllardır profesyonel yelken takımı Arkas M.A.T. Sailing Team, yelken okulu Arkas Çeşme Yelken Kulübü yanı sıra düzenlediği yelken yarışları Arkas Aegean Link Regatta ve İzmir Arkas Körfez Yarışı ile bu sporun gelişmesi yatırım yapmaya devam ediyor.

60 yıllık tarihi boyunca bir kez 1976 yılında Kocaeli Yarımca’da, bir kez de 2008’de İzmir’de gerçekleşen Optimist Dünya Şampiyonası bu yıl üçüncü kez Türkiye’de, 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası adıyla Bodrum’da yapılıyor. Dünya çapında 62 ülkeden 282 sporcunun katılım sağladığı şampiyona, tarihindeki en yüksek katılımcı ülke sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza atıyor.

Çetin bir rekabetin beklendiği yarışlarda, dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil eden 15 yaş ve altı en iyi yelkenciler yeteneklerini test edecek.

6 gün boyunca yarışacak sporcular hem bireysel yarışlarda hem de ülke olarak katılacakları takım yarışlarında bitiş çizgisine ilk varan olmak için mücadele edecek.

Şampiyonanın en renkli kareleri ise takım yarışlarında ortaya çıkacak. Bodrumlular 2-3 Temmuz’da gerçekleşecek yarışları kurulan seyir teraslarında doyasıya izlemenin keyfini yaşayacak.

Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “Yelken sporunun bir deniz ülkesi olarak hak ettiği yere gelmesinin yanı sıra bu sevgiyi hem çocuklara hem de gençlere yaymak için spor kulübünden tesislere, kamplara, yarışlara kadar birçok koldan elimizden geleni yapıyoruz. Yelken takımımız Arkas M.A.T. Sailing Team ile yarışlarda önemli başarılara imza atarken yetişkinlerin yanı sıra çocukların ve gençlerin de bu sporu öğrenmesi ve sevmesi için açtığımız Arkas Çeşme Yelken Kulübü ile geleceğin profesyonellerine altyapı hazırlıyoruz. 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası için Türkiye Yelken Federasyonu tarafından satın alınan 240 optimist teknesinin Çin'den Türkiye’ye taşıması operasyonunu Arkas Lojistik üstlendi. Şampiyonanın taşıma ve lojistik çözüm ortağı olarak yelken sporuna destek olmak üzere bir adım daha attık” diye konuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Arkas Holding'in yelken sporuna her daim destek verdiğini belirterek aynı zamanda federasyonun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda lojistik sponsorluğunu da üstlendiğini söyledi. Akdurak, Arkas Holding'in 2022 Optimist Dünya Şampiyonası'na verdiği lojistik destek sayesinde organizasyonda kullanılacak 240 teknenin zamanında Çin’den ülkemize getirilmesinde özverili çalışmaları ile bir başarı öyküsü yarattığını ve tüm lojistik maliyeti üstlendiğini belirterek IODA tarihinde ilk kez bir sponsor adının Optimist Dünya Şampiyonası’na ismini veriyor olmasından ve bu ayrılacağın bir Türk firması olan Arkas Holding’e tanınmış olmasından duyduğu gurur duyduğunu söyledi. Başkan Akdurak, “Türkiye köklü bir yelken geleneğine sahip ülkedir. Uluslararası Optimist Sınıf Birliği nezdinde gerçekleştirilen yoğun lobi çalışmaları sonucu birlik üyesi ülkelerin oyları ile ülkemize kazandırılan 2022 Arkas Optimist Dünya Şampiyonası’nın dünyanın bir çok ülkesini bir araya getiren büyük bir organizasyona dönüşmesinden ve ARKAS ismini taşımasından son derece mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto Teşkilatımızın, İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, Muğla Valiliğimizin, Bodrum Belediyesinin, Bodrum Belediyespor Yelken Şubesi’nin, Çağdaş Holding’in ve diğer sponsor firmalarımızın verdikleri büyük destekler ile gerçekleşecek şampiyona Türkiye’de yelken sporunun geleceği açısından ve ülkemizin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Diğer yandan şampiyonanın düzenlenebilmesi amacı ile Bodrum Belediyesi mevcut yelken tesislerine önemli bir yatırımda bulundu, bu tesis gelecekte Muğlalı bir çok yelkencinin yetişmesine ev sahipliği yapacaktır. Destek veren bütün kurumlara Türk yelkenciliği adına gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

240 tekne… 38 gün… 19 bin km

IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2022 Dünya Optimist Şampiyonası’nın “Lojistik Çözüm Ortağı” olan Arkas Lojistik, lojistikteki gücü ve uzmanlığı ile yarışa katılan tüm teknelerin taşınma sürecini yürüterek toplamda Çin’den 180, Polonya’dan ise 60 adet optimist tekneyi Bodrum’a zamanında ulaştırdı.

Arkas Lojistik, taşımanın ilk ayağında Polonya’dan aldığı tekneleri 3.084 km yol kat ederek altı gün gibi kısa bir sürede karayolundan FTL taşıması ile Bodrum’a getirdi. Sadece bu taşımada toplam 2.100 kg ağırlığı ile 60 tekneyi Türkiye Yelken Federasyonu’na teslim etmiş oldu.

180 optimist tekne ise Çin’in Shangai kentinden Bodrum’a geldi. 180 adet tekneyi 3 adet 40’lık konteyner ile taşıyan Arkas Lojistik, gemilerin İzmir-Aliağa ve İstanbul-Ambarlı limanlarına varışının ardından konteynerleri sidelifter aracıyla Bodrum Yelken Kulübü’ne taşıdı. Ardından Arkas Lojistik ve Türkiye Yelken Federasyonu tekneleri araçtan indirerek dünya şampiyonasına katılacak olan yarışçılara teslim etti. Tüm lojistik planlama ve taşımanın Arkas Lojistik tarafından yürütüldüğü süreçte, her bir teknenin 2,30 metre uzunluğunda ve 35 kilogram olduğunu varsaydığımızda Arkas Lojistik toplamda 8 tonu aşan ağırlığı ve uç uca bağlandığında 6 futbol sahasını aşan uzunluğuyla 240 teknenin taşımasını 38 günde 19 bin 424 km yol kat ederek gerçekleştirdi.