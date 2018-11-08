İsrail Doğu Akdeniz’de arama ruhsatı verecek

İsrail, Doğu Akdeniz'deki ekonomik sularında doğalgaz ve petrol arama ruhsatları vermek için ikinci ihale turunun başlatıldığını duyurdu. İkinci tur ihalede beş bölgede 19 blok ruhsatlandırılacak. Teklifler, 2019 Haziran ayına kadar verilebilecek.

TEMİNAT TUTARLARI

Bir bölgede lisans verilen ilk blok için temel katılım teminatı tutarı 2.5 milyon dolar olacak. Aynı bölgedeki her ilave blok için 0,5 milyon dolar teminat daha yatırılacak. 4 ardışık blok (bölge) almak için gereken maksimum teminat bedeli ise 4 milyon dolar olacak. Ayrıca, lisans sahipleri sondajdan önce, 5 milyon dolar tutarında ek bir teminat koyacaklar.

Hükümet, ruhsatların üç yıllık bir dönem için tahsis edileceğini açıkladı. Üç yıl tamamlandığında; lisansı elinde tutan şirketin taahhüt ettiği iş proğramını gerçekleştirmesi ve uzatma döneminde bir sondaj yapmayı kabul etmesi durumunda, ilave olarak iki yıllık bir uzatma daha sağlanabilecek. İhale ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

AVRUPA’YA GAZ ARZINI SAĞLAYACAK

İsrail Enerji Bakanı Dr. Yuval Steinitz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervuarlarının araştırılması ve üretilmesi için yeni ihalemizin lansmanını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu ihalenin İsrail'deki doğalgaz piyasasının gelişimini sürdürmesi, yeni uluslararası enerji şirketlerinin katılımıyla rekabeti arttırması ve İsrail'in enerji güvenliğini genişletmesi amaçlanıyor. Bu çabalar, İsrail ve Avrupa arasındaki denizaltı boru hattının ilerlemesiyle bağlantılıdır; bu da, Yunanistan'a, İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına gaz ihraç etmemizi sağlayacaktır” dedi.

İsrail'in Birinci Deniz Ruhsatları İhale Raundu iki yıl önce yapılmış ve 24 lisans verilmişti.

Vira Haber