İsrail Mısır’a gaz ihracatına başlayacak

İsrail, denizüstü gaz sahaları Tamar ve Leviathan’dan Mısır doğalgaz şebekesine doğalgaz ihracatına en geç 4 ay içinde başlayacak.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Reuters’a yaptığı açıklamada, doğalgaz ihracatında yaşanan gecikmelerin yasal düzenlemelerden kaynaklandığını belirterek, Mısır’a doğalgaz ihracatının 3- 4 ay içinde başlayacağını kaydetti. Steinitz Kahire'deki bir toplantıda ise Mısır'a gaz ihracatının Kasım ayında başlayacağını ve ihracatın yıllık yaklaşık 7 milyar feet küpe ulaşacağını söyledi.

Doğalgaz akışı İsrailli Delek Drilling ve Teksas merkezli ortağı Noble Energy’nin Mısırlı Egyptian East Gas ile yaptıkları 15 milyar dolarlık bir ihracat anlaşması çerçevesinde başlayacak. Geçen yılın başlarında imzalanan anlaşma ile İsrail karasularındaki Tamar ve Leviathan gaz sahalarından Mısır doğalgaz şebekesine doğalgaz aktarılacak.

Steinitz ayrıca Mısır ile yeni bir doğalgaz hattı kurabileceklerini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ GAZ ŞİRKETİ BORU HATTINDAN HİSSE ALIMI DA YOLDA

İsrail Enerji Bakanı, İsrail’in Aşkelon sahil kasabası ile Mısır’ın El-Ariş şehri arasında uzanan Doğu Akdeniz Gaz şirketi boru hattından hisse alım anlaşmasının da birkaç hafta içinde tamamlanacağını ifade etti. Delek, Noble ve Egyptian East Gas gaz taşımak için Doğu Akdeniz Gaz Şirketi’nin boru hattından hisse alımı konusunda anlaşmışlardı.

Vira Haber