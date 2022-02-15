İsrail, Türk Şirketini 'Güvenlik' Gerekçesiyle İhaleden Diskalifiye Etti

Türk şirketi Yıldırım Holding’in 2 yıldır ilgilendiği İsrail’in en büyük limanı Hafya için olumsuz sonuç geldi. İsrail Hükümeti, Türk şirketinin teklifini güvenlik endişesiyle kabul etmedi ve diskalifiye etti.

Türkiye ile İsrail arasındaki siyasi gerilim yerini normalleşme sürecine bırakırken, Tel Aviv Yönetimi farklı bir adım attı.

Gözler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretteyken, İsrail Hükümeti, bir Türk şirketinin ihaleye katılımını engelledi.

Türkiye’nin yurtdışında faaliyet gösteren en büyük liman firmalarından Yıldırım Holding, 2020 yılında İsrail’in dünyaya açılan kapısı Hayfa Limanı’nın özelleştirilmesi için teklif vermişti. O teklif reddedildi ve Türk şirketi Yıldırım Holding diskalifiye edildi.

İhale komisyonu, Türk şirketlerinin bulunduğu konsorsiyuma yaptığı diskalifiye bildiriminde ulusal güvenlik endişelerini dile getiriyor. Açıklamayı Hükümete bağlı Devlet Şirketleri Kurumu'nun da başkanı olan Maliye Bakanlığı üst yöneticisi Ram Belinkov yaptı.