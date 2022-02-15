Sirena Marine’in Yaşam Tarzı Koleksiyonu ‘Sirena Yachts Store’da

Sirena Yachts Store’daki özel üretim tüm tekstil ürünleri, genç ve başarılı tasarımcı Senem Kula’ya ait. Yağmurluktan sweatshirte, puffer ceketten gömleğe, şapkan yeleğe uzanan koleksiyon, hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyduğumuz ürünlerden oluşuyor.

Sirena Yachts Store aksesuar serisi, farklı tarzların ihtiyaçlarını seçkin tasarımlarla karşılıyor. Koleksiyondaki şemsiye, termos kupa, spor çantası ve dizüstü bilgisayar kılıfı gibi çok sayıda parça, hayatınızı kolaylaştırırken aynı zamanda sevdiklerinize armağan edeceğiniz çok özel hediye alternatifi niteliğinde.

Zevkli ve dikkat çeken ve tasarımlarıyla olduğu kadar işlevleriyle de hayatımıza farklı dokunuşlar katan yeni ürünler, Sirena Yachts Store’a eklenerek müşterilerle buluşmaya devam edecek.