İtalya, Kayak ve Kruvaziyer Turizminde Yeni Kararlara Gitti

İtalya, Noel ve yılbaşı dönemi öncesinde coronavirus ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre İtalya, kayak merkezlerini 6 Ocak 2021 tarihine kadar kapalı tutma kararı aldı.

CRUİSE SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Kruvaziyer turizmi, için 21 Aralık 2020 – 6 Ocak 2021 tarihleri arasında İtalya limanlarından kalkışlı ve İtalya limanlarına uğrayacak tüm cruise seferleri için askıya alma kararı çıktı.

Bu karar doğrultusunda MSC Cruises, MSC Grandiosa ve MSC Magnifica gemileriyle gerçekleştirmeyi planladığı, bu tarihlere denk gelen altı cruise turunu iptal etti.

NOEL DÖNEMİNDE KARANTİNA

Diğer yandan 21 Aralık 2020 – 6 Ocak 2021 tarihleri arasında İtalya’ya giriş yapacaklara karantinaya tabi tutulacak. PCR Testi negatif olanlar bile 14 günlük karantinaya tabi olacaklar.

21 Aralık’a kadar İtalya’ya seyahat edenler negatif COVID-19 testinin sonucunu gösterip ya da havalimanında test yaptırarak giriş yapabilecekler.

Vira Haber