İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Ziyaret Etti
İzmir İtalyan Başkonsolosu ve İtalyan Sahil Güvenliği'ne ait "FIORILLIO - Italian Coast Guard 904" Geminin komutanı İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine ziyarette bulundu.
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İtalya'nın İzmir Başkonsolosu Sn. Dr. Valerio Giorgio ve İtalyan Sahil Güvenliğine ait "FIORILLIO - Italian Coast Guard 904" Gemisi Komutanı Fabrizio Granato İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizi ziyaret etmişlerdir.
Ziyaret sonrası İzmir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Operasyon Amiri Kaptan Özge Yavuz ve Deniz Trafik Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Kaptan Ozan Sayın, Gemi Trafik Operatörleri Derneği'ne ait ajanda taktim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek nazik ziyaretleri için teşekkürlerini bildirdiler.
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