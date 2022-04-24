Küçük Ekollüler 23 Nisan Etkinliğinde Buluştu

Ekollü çocuklar, 23 Nisan’ın coşku ve heyecanını Lotus Tesisi’nde düzenlenen renkli olduğu kadar öğretici bir organizasyonla yaşadı. Etkinliğe yaşları 5 ile 11 arasında değişen 70 küçük Ekollü katıldı.

23 Nisan kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, sanat ve bilimle dolu farklı bir deneyim kazandı. Ekollü minikler, sanatı keyifle buluşturan Master Piece iş birliği ile doodle sanatçısı Küntay Tarık Evren ile özgürce duvar boyama yaparak unutulmaz bir gün geçirdi.

Bu özel günde küçük Ekollüler, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak vizyonu ile hareket eden Twin Science ekibi ile de eğlenceli olduğu kadar öğretici olan bir bilim-sanat atölyesi çalışmalarına katılma fırsatını buldu.

Vira Haber