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  3. İTÜ DEFAMED'te (YDO) 52. dönem görev dağılımı yapıldı
İTÜ DEFAMED'te (YDO) 52. dönem görev dağılımı yapıldı

İTÜ DEFAMED'te (YDO) 52. dönem görev dağılımı yapıldı

İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Genel Kurulu’nun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve kurul içinde görev dağılımı yapıldı.

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52. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Eylül 2021 tarihinde İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu’nda gerçekleştiren İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

28 Eylül 2021 tarihinde, derneğin Kabataş’ta bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Bu doğrultuda belirlenen İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği 52. Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde görevlendirildi:

R. Ufuk Teker                        Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Volkan                         Başkan Yardımcısı
A. Çağlar Coşkunsu               Genel Sekreter         
Barış Ziya Kaya                     Muhasip Üye

Gürhan Burak Alkoç             Üye

A. Vehbi Üstün                      Üye                
Kayhan Aytuğ                        Üye    

Süleyman Erşenler               Üye

Gizem Çevik                           Üye

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