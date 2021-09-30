İTÜ DEFAMED'te (YDO) 52. dönem görev dağılımı yapıldı
İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği Genel Kurulu’nun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve kurul içinde görev dağılımı yapıldı.
52. Olağan Genel Kurul Toplantısını 25 Eylül 2021 tarihinde İTÜ Denizcilik Fakültesi Müh. Suay Umut Konferans Salonu’nda gerçekleştiren İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28 Eylül 2021 tarihinde, derneğin Kabataş’ta bulunan merkez ofisinde gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Bu doğrultuda belirlenen İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Derneği 52. Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde görevlendirildi:
R. Ufuk Teker Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Volkan Başkan Yardımcısı
A. Çağlar Coşkunsu Genel Sekreter
Barış Ziya Kaya Muhasip Üye
Gürhan Burak Alkoç Üye
A. Vehbi Üstün Üye
Kayhan Aytuğ Üye
Süleyman Erşenler Üye
Gizem Çevik Üye
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