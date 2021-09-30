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Faturalara Gelen Zamlar Göz Korkutuyor!

Faturalara Gelen Zamlar Göz Korkutuyor!

Doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak belirleyen BOTAŞ’ın yayımladığı eylül ayı tarifesine göre, doğalgaz fiyatlarına ocak ayından bu yana 8 kez zam gelmiş oldu.

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Son olarak temmuz ayında gelen yüzde 12’lik zam kararı ile BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş; sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti.

1 Ekim itibarıyla doğalgazda yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ile 15 arası artışın muhtemel olduğunu belirtti.

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Vira Haber/Vira TV

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