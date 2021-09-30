Faturalara Gelen Zamlar Göz Korkutuyor!

Son olarak temmuz ayında gelen yüzde 12’lik zam kararı ile BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 lira 9 kuruş; sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlenmişti.

1 Ekim itibarıyla doğalgazda yüzde 15, elektrikte ise yüzde 8 ile 15 arası artışın muhtemel olduğunu belirtti.

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Vira Haber/Vira TV