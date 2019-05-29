İzmir Shipyard Güney Kore’ye teknoloji ihraç etti

Gemi inşaatında dünyada ilk üçte bulunan Güney Kore, polietilen malzemeli tekne ve bot konusunda ileride olan Türk firmadan teknoloji ithalatı yapıyor. Güney Kore'ye teknoloji ihracatı yapan İzmir Shipyard, ONO Group ile Seul'de İzmir Shipyard teknelerinin satış distribütörlüğü konusunda anlaşması imzaladı. Temelleri 1996 yılında atılan Gözüyılmaz Mühendislik'in yurt dışı markası olan İzmir Shipyard, başta Güney Kore olmak üzere Çin ve Japonya pazarları için önemli bir ihracat ağının temellerini atmış oldu. ONO Group ile satış distribitörlüğünün yanı sıra İzmir Shipyard tarafından geliştirilen teknelerin tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini kapsayan bilgi ve deneyimin Güney Kore'ye aktarımına imkan tanıyan know-how ve teknoloji transferi anlaşması sağlanarak bu alanda da bir ilke imza atıldı.

Hem tekne hem teknoloji transferi

Tekne ve botları artan rağbet nedeniyle polietilen malzeme kullanarak yaptıklarını belirten Gözüyılmaz Mühendislik Genel Müdürü Nazif İnam, 'Bu konuya hızla adapte olarak ülkenin en iyilerinden olduk. Hatta bu ülkemizle sınırlı kalmadı, yurt dışına da tekne verir duruma geldik. Şu anda yurt dışından firmalar, bizden teknoloji transferi de yapıyor. Türkiye bu alanda iyi durumda. Dışarıdaki gelişmelere çok çabuk adapte oluyor. Hemen üretime girip hızla ilerleyebiliyor. Polietilen tekne ve botları 5 ülkeye ihraç ediyoruz. Aynı zamanda proje de ihraç ediyoruz. Mühendislik hizmetleri olarak proje yapıp gönderiyoruz. Kesim planlarına kadar bütün detay resimlerini hazırlayıp paket olarak ihraç ediyoruz' dedi.

Birlikte tekne imalatı yapıyorlar

Güney Kore ile birlikte başlattıkları çalışma hakkında bilgi veren İnam, 'Güney Kore'ye polietilen tekne imalatında bilgi ve proje veriyoruz. Güney Kore, gemi inşaatında dünyada ilk 3 içerisinde ancak polietilen malzemeli bot ve tekne alanında biraz geç kalmış durumdalar. O açığı kapatmak için bizden teknik anlamda yardım istediler ve teknoloji transferi yaptılar. 10 senelik bir çalışma anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında çevrelerinde pazarlamak üzere projeler üretiyoruz. Onlarla beraber bir teknenin imalatına da başladık. Yaptığımız tekneleri yine onlarla birlikte Japonya ve Çin gibi bölgelere pazarlayacağız.

'Bir anlamda tereciye tere satıyoruz'

Dünyanın polietilen malzemeli tekne ve bot konusunda yeni olduğunu vurgulayan İnam, şunları söyledi:

'Dolayısıyla Güney Kore de yeni. Biz Türkiye olarak daha çabuk hareket aldık ve iyi durumdayız. Bu yüzden ihraç etme durumuna geldik. Güney Kore açığını kapatmak istiyor. Onlar bu alanda da iyi olmak istiyorlar. Yani biz bir anlamda tereciye tere satıyoruz. Onlarla birlikte bu alanda faaliyet göstereceğiz. Oradaki pazarlarına hitap edeceğiz. Bu vasıtayla bize de umarım Çin ve Japonya'ya ihracat kapıları açılır.'

Vira Haber