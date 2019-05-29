Balast suyu sistemleri test kitlerinin önemi

Balast Suyu Arıtma Sistemleri ile ilgili bilgi veren THM ekibinden Makine Mühendisi Nergisi Saka, Balast Suyu Arıtma Sistemleri’nin (BWMS) amacının balast suyunda taşınan istilacı türlerin, patojenlerin ve tortuların yayılmasını, yerel türlere ve insan sağlığına zarar vermesini ve denize atılmasını önlemek olduğunu söyledi.

The Maritime House (THM) ekibinden Makine Mühendisi Nergis Saka, gündemde sıkça konuşulan Balast Suyu Arıtma Sistemleri (Balast Water Management System) ile ilgili bilgi verdi. Balast Suyu Arıtma Sistemleri’nin standartları, bakımı ve alınabilecek önlemler ve birçok soruya yanıt veren Saka bu sistemin balast suyunda taşınan istilacı türlerin, patojenlerin ve tortuların yayılmasını, yerel türlere ve insan sağlığına zarar vermesini, denize atılmasını önlemek olduğunu söyledi.

-Öncelikle balast suyu nedir? Balast suyu yönetimi nedir? Bizlere kısaca bahseder misiniz?

Balast suyu; gemilerde dengenin sağlanabilmesi için sadece bu amaçla dizayn edilmiş tanklara alınan temiz deniz suyudur. Yaklaşık olarak gemi taşıma kapasitesinin yüzde 30-35’lik bir kısmını oluşturur. Dünya denizlerinde yaklaşık 7 milyar ton balast suyunun 7000 farklı türün gemiler tarafından taşındığı düşünülürse sözleşmenin amacının balast suyunda taşınan istilacı türlerinin, patojenlerin ve tortuların yayılmasını önlemek, yerel türlere ve insan sağlığına zarar vermesini, denize atılmasının önlemek olduğu sonucuna varabiliriz. Pek çok gemi balast suyu değişim standartlarını uygulamakla yükümlüdür.

-Nedir peki bu standartlar?

Standartlar D1 ve D2 olarak ayrılmıştır. D1 yönetmeliğinin uygulandığı gemiler balast suyu değişim standardı olarak adlandırılmıştır. 200 mil açıkta 200 metre derinlikte, 50 mil açıkta 50 metre derinlikte değişim yapılması bu standardı kapsar. Liman devleti tarafından belirlenmiş alanlarda geminin rotasını değiştirmeden ve bekletmeden yapılır.

D2 Yönetmeliğinin uygulandığı gemiler (BWMS’nin kurulumu) Balast suyu arıtımı performans standardı olarak adlandırılmaktadır. Nedir bu standartlar;

50 mikrometreden büyük veya eşit metreküp başına 10 organizma,

50 mikrometreden küçük ve 10 mikrometreden büyük veya eşit mililitre başına 10 organizma içermesidir.

-Peki bu standartlara uymak için neler yapılmalı? Alınabilecek önlemler nelerdir?

Standartlara uymanın dışında ekosisteme ve insan sağlığına zarar verilmemesi açısından balast suyunun arıtımı işlemi oldukça elzemdir. Dünya ticaretinin çok ciddi bir kısmının deniz taşımacılığı yoluyla yapıldığı düşünülürse oldukça fazla türün farklı sulara taşınması kaçınılmaz. Bu duruma engel olmanın en güzel ve kesin çözümü “Ballast Water Treatment” sisteminden geçiyor.

Bu sistem balast suyunun temizlenmesi, sedimanlarından ayrıştırılmasına yarayan bir sistemdir. Çeşitli tipte balast suyu arıtma sistemleri mevcuttur. Mekanik olan ayrıştırmalarda; filtreleme, siklonik ayırma, koagülasyon yöntemi. Fiziksel yöntemlerden; kavitasyon, ultrasonik ısıyla, UV arıtım ve oksijensizleştirme yöntemi. Kimyasal yöntemler; dezenfeksiyon, biyosidler, elektroklorlama yöntemi olarak sınıflandırılabilir.

-Sizin bünyenizde peki Balast Suyu Arıtma Sistemi mevcut mu?

Evet biz Kanada menşeili Trojan Marinex adlı firmanın Balast suyu arıtma sisteminin Türkiye distribütörüyüz. Trojan 40 senedir bu piyasada olan oldukça başarılı bir üretici firma. Üretilen sistem Filtreleme+UV sistemi. Filtrasyonda kullanılan malzeme 32 mikronluk membran filtreler. Bu filtrelerin kendi kendini temizleyebilme özellikleri mevcut. Yani manuel bir temizlik gerektirmemekte. UV lambaları da aynı şekilde manuel temizliğe ihtiyaç duymamakta. Ve bu tip UV sistemlerinde diğerlerine farkla kimyasal malzeme kullanılmama durumu korozyon oluşumun gözlenmemesi açısından oldukça önem taşımakta. Ayrıca kullanılan debimetreler fabrika çıkışlı kalibrasyona sahip ekstra bir kalibrasyon gerektirmiyor. Ayrıca Trojan müşterilerine lamba ömrünü 12.000 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Kurulumu oldukça basit kompakt bir sistem anlayışı var Trojan’in. Mevcut balast pompası debisine göre farklı debilerde çalışabilen bir sistem.

-Peki bu arıtma işleminin sistem tarafından sağlanıp sağlanılmadığına ilişkin kontrol mekanizması mevcut mu? Sonuçta bu bir sistem ve çalışıp çalışmadığı bir yerde denetlenmesi gerek öyle değil mi?

Elbette. Sonuçta tabii olunması gereken şartlandırmalar var D2 yönetmeliğinde. Bunun en kolay yolu gemide Balast Suyu Test Kiti bulundurmaktır. Hassas ölçüm yapan, mürettebatın kullanılabilirlik açısından sorun yaşamayacağı, doğru ölçümlerle doğru sonuçlar alınacak Balast suyu test kitleri. Bizim bünyemizde de mevcut bu test kitlerinden Insatech adlı yine ölçüm cihazları konusunda iddialı bir üretici firmanın Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Sadece test kitleri değil Bunker Management System hizmeti de veriyoruz müşterilerimize.

BWTS işlevselliğini değerlendirmek için sistemimize dönecek olursak uygulanabilecek belirli parametreler için BWTS işlevselliğinin izlenmesi en az ayda bir kez gereklidir.

Balast suyu arıtma sistemlerinin çoğu, performansı doğrulamak için sürekli olarak arıtma parametrelerini ölçen sensörlerle kontrol edilebilir.

-Bu ekipmanın kalibrasyonu, bakımı vs.?

Uygulanabilir tüm sensörlerde ve diğer ekipmanlarda yıllık olarak kalibre edilmektedir.

-Peki bu sistem hangi aralıklarla ölçüm yapmalı? Bunula ilgili bir zaman aralığı mevcut mudur?

Bizim firma olarak distribütörlüğünü yaptığımız Insatech Ballast Water Test Kit’i Balast suyu arıtım sisteminin kurulumundan itibaren ilk yıl boyunca 2 kez yapılmalıdır. Örnekleme sonuçları iki ardışık olay için belirtilen parametreler dahilindeyse, gemi izlemeyi ilk yıldan sonra yılda 1 kez yapabilir. Ancak gemi herhangi bir örnekleme olayından sonra belirtilen parametreleri aşarsa tekrardan yılda iki kez yapılması gerekmektedir. İzleme; farklı debalast olaylarından ayrı olarak en az 14 gün yapılmalı ve örnekleme/test sonuçlarının kayıtları gemide 3 yıl süreyle saklanmalıdır.

-Parametreler nedir mesela? Biraz daha açabilir miyiz?

Toplam Heterotrofik Bakteri: 1000 Ccfu/100 ml den az, E.Coli: 250 CFU/100 ml den az Enterocci: 100 CFU/100ml den az şeklindedir.

Bunun haricinde Klor Dioksit Oranı: max0.2 mg/l veya ppm, Klor: Maximum 0.1 mg/l veya ppm, Ozon Max 0.1mg/l veya ppm olarak belirlenmiştir.

-Son olarak test kitlerinin içeriklerinden bahsedelim dilerseniz?

Tabi; eazy Balast Su Test Kiti 1 (VGP 2013 ABD Sahil Güvenlik BWTS Gereksinimleri)

• 1 x Deniz Ağır Vaka ve Köpük Seti

• 12 x Heterotrofik Bakteri Testi (0- 1400 CFU / 100ml)

• 10 x Enterokok Testi (0- 115 CFU / 100ml) 10 x E.coli Bakteri Testi (0 - 2424 CFU / ml)

• 10 x Vibrio Kolera (O1 & O139) Varlığı / Yokluğu CFU / 100ml

• 1 x UV Lambası

• 1 x Dijital İnkübatör (110v / 240v)

eazy Balast Suyu Test Kiti 2 (D1 / D2 Gereksinimleri)

• 1 x Deniz Ağır Vaka ve Köpük Seti

• 12 x Heterotrofik Bakteri Testi (0- 1400 CFU / 100ml)

• 10 x Enterokok Testi (0- 115 CFU / 100ml)

• 10 x E. coli Bakteri Testi (0- 2424 CFU / ml)

• 10 x Vibrio Kolera (O1 & O139) Varlığı / Yokluğu CFU / 100ml

• 1 x UV Lambası

• 1 x Dijital İnkübatör (110v / 240v)

• 50 x 10μm Filtre Testi

• 50 x 50μm Filtre Testi

• 1 x Tuzluluk Refraktometresi

eazy Balast Suyu Test Kiti 3 (D1 / D2 Gereksinimleri)

• 1 x Deniz Ağır Vaka ve Köpük Seti

• 12 x Heterotrofik Bakteri Testi (0- 1400 CFU / 100ml)

• 10 x Enterokok Testi (0- 115 CFU / 100ml)

• 10 x E. coli Bakteri Testi (0- 2424 CFU / ml)

• 10 x Vibrio Kolera (O1 & O139) Varlığı / Yokluğu CFU / 100ml

• 1 x UV Lambası

• 1 x Dijital İnkübatör (110v / 240v)

• 1 x Dijital El Florometresi

• 1 x Tuzluluk Refraktometresi

eazy Balast Suyu Test Kiti 4 - Vaka Seçeneği (D1 Uyumluluğu - Balast Suyu Arıtma Sistemine sahip Olmayan Tekneler)

• 1 x Deniz Ağır Vaka ve Köpük Seti

• Prob ve Veri Depolama veya GPS ile 1 x Dijital Tuzluluk Ölçer (İsteğe Bağlı Yükseltme)

• 1 x Aqua Örnekleyici

• 12 x 250ml Örnek Şişeler

• 12 x Örnek Şişe Etiketleri

• 12 x Örnek Şişe Güvenlik Mühürleri

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