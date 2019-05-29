DEÜ'de ‘Koster Armatörlüğü ve İşletmeciliği’ konferansı

Konferansa 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Deveci, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kalkavan Sesel, Genel Sekreter Hakan Çendik, Dernek Müdürü Tibet Özay, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Organizasyonda söz alan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, açılış konuşmasında şunları kaydetti: “Günümüzde küresel ticaretin yüzde 80’i verimli ve bir o kadar da ekonomik ulaşım aracı olan deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu durum global sahada deniz ticaretinin önemini daha da artırmıştır. Jeopolitik konumu itibariyle ülkemiz için de büyük öneme sahip denizciliği, yalnızca bir taşımacılık faaliyeti olarak görmek ya da tanımlamak kanaatimce pek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İçerisinde birçok bileşeni barındıran denizcilik; bilim, eğitim ve teknolojiyle iç içe değerlendirilmesi gereken bir olgudur. İnsanlık tarihiyle başlayan, insan var oldukça kıymeti harbiyesini artıran denizciliğin, nitelikli eğitim ve bilimle daha ileriye gideceği ortadadır.”

KOSDER’in Türk koster armatör ve işletmecilerinin güçlenmesine, gelişmesine, birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulduğuna dikkat çeken Hüseyin Kocabaş sözleri şöyle sürdürdü: “KOSDER, 103 üye sayısına, yaklaşık 340 adet gemi ve 3 milyon DWT kapasiteye ulaşarak ve her geçen gün daha da güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bu amaç çerçevesinde kısa zaman diliminde ciddi oranda aşama kat eden derneğimiz, aynı zamanda sektörümüzün geleceği olan siz değerli denizci öğrencilerimiz tarafından da yoğun teveccüh görmüştür. Bizler de denizciliğimizin güzide eğitim kurumlarında çok sayıda organizasyon düzenleyerek bu teveccühe layık olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.”

Kocabaş, “Ege’nin incisi İzmir’de yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, her dönemde denizciliğimize sunduğu nitelikli gemi adamlarıyla sektörün her kademesinden takdir toplamıştır. Diğer alanlarda olduğu gibi denizcilik sektörünün de gelecekteki rotasını donanımlı ve eğitimli bireyler çizecektir. Tabii ki gemilerimizi emanet ettiğimiz bu bireylerin yetiştirilip denizlerimize kazandırılmasında en büyük pay akademisyenlerimize aittir. Gerek deniz tarafında gerekse kara tarafında aktif olarak yer alan 9 Eylül Denizcilik Fakültesi mezunları hem üniversitelerinin hem de bizlerin tabiri caizse göğsünü kabartmaktadır.” dedi.

Dünya denizleri uluslararası alanda başta ülkeler bazında olmak üzere hem işletmeci tarafında hem de gemi adamı tarafında büyük bir mücadeleye sahne olduğunu vurgulayan Hüseyin Kocabaş şunları ifade etti: “Bu rekabet yoğun arenada deniz örf ve adetlerine bağlı, bilimi kendine öncü olarak benimsemiş gemi adamları, işletmeci ve armatörlerin elini ciddi oranda rahatlatmaktadır. Fakülteniz, Denizcilik İşletme Yönetimi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi bölümlerinden mezun ettiği öğrencilerle bizlerin gücüne güç katmıştır. Edindiğimiz veriler ışığında sadece denizlerde değil karada da Dokuz Eylül Mezunları hatırı sayılır oranda sektöre hizmet etmektedir.”

Kocabaş sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm bu anlattığımız veriler bizleri heyecanlandırmakla beraber, KOSDER olarak bu çatı altında sizlerle bir arada olma adına motivasyonumuzu daha da artırmıştır. Umuyor ve temenni ediyoruz ki, konferans süresi boyunca irdeleyeceğimiz konular ve naçizane birikimlerimiz sizlerin kariyer planlamalarında yol gösterici olacaktır.”

İnteraktif olarak gerçekleştirilen konferansta Hüseyin Kocabaş’ın ardından söz alan Genel Sekreter Hakan Çendik, KOSDER olarak idare, Deniz Ticaret Odası ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla aktif olarak çalıştıklarına dikkat çekti.

KOSDER’in öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Çendik, sözlerini şöyle sürdürdü, ”Okul hayatınız boyunca ve mesleğinizin ilk yıllarında derneğimiz, sizin bulunmanız ve değerlendirmeniz gereken önemli bir platform. KOSDER üyesi firmalarla yakın temasta olmanız sizlere büyük katkı sağlayacaktır.”

Koster tonajındaki gemilerin öğrenciler için önemine de değinen Hakan Çendik, “İş hayatınıza staj da dahil kosterlerde başlamış olmanız mesleği kavrama ve tecrübe etme adına büyük önem taşıyor.” dedi.

Gemilere stajyer alma konusuna değinen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Pınar Kalkavan Sesel ise öğrencilerin sektör için çok değerli olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimiz olmazsa karadaki firmalar da olamaz. Sizler çok değerlisiniz ancak gelin görünki büyük oranda şirketlere staj başvurusu oluyor. Bizler de ilk gelene öncelik tanıyoruz. Her geminin bir ya da iki tane stajyer alma kapasitesi var. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef stajyer istihdamı konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor.”

Organizasyonda son olarak söz alan Dernek Müdürü Tibet Özay da öğrencileri Gemi Adamları Disiplin Komisyonu’nun yaptırımları hakkında bilgilendirdi.

Özay’ın dikkat çektiği ve idarenin 2017-2018 tarihlerinde incelediği dosyalara ilişkin uyguladığı önemli yaptırımlar şu şekilde:

“-Liman devleti kontrolünde 5 tanesi tutulma maddesi olmak üzere toplamda 14 eksiklik tespit edilerek tutulmasında kusurlu bulunan geminin kaptanı, baş makinisti ve uzakyol birinci zabitin belgeleri 3 ay süre ile askıya alınmıştır.

-Yurt dışında Türk bayraklı gemilere uygulanan liman devleti kontrollerinde, İngilizce dilini kullanmadaki yetersizliği ve mesleki noksanlığı nedeniyle geminin tutulmasına neden olan Baş makinistin sahip olduğu yeterlilik belgesi 3 ay süre ile askıya alınmış ve kişinin Gemi adamları Komisyonu tarafından yapılan “Ana Makine Operasyon ve Bakımı” dersi ile “Denizcilik İngilizcesi” dersi sınavlarına yeniden girmesi gerektiğine karar verilmiştir.

-Gemi limanda iken izinsiz olarak gemiyi terk ettiği anlaşılan gemi adamının sahip olduğu yeterlilik belgesi iptal edilmiştir. “

Tibet Özay’ın konuşmasının ardından Konferans, öğrencilerin KOSDER heyetine katılım sertifikalarını takdim etmesiyle sona erdi.

Vira Haber