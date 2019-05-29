PRÜ’de Global İşletme Araştırmaları Kongresi

Global İşletme Araştırmaları Kongresi, 2019 Piri Reis Üniversitesi’nde yapılacak. 30-31 Mayıs 2019 günlerinde Piri Reis Üniversitesinde düzenlenecek olan Global İşletme Araştırmaları Kongresinin teması "Dijital Dönüşüm Çağında Taşımacılıkta ve Global İşletmecilikteki Değişimler" olarak belirlendi.

Kongrenin öğleden önceki oturumlarında özellikle lojistik ve taşımacılık alanında söz sahibi olan konuşmacılar bilgilerini paylaşacaklar.

Bu kapsamda ana konuşmacı olarak OECD Sayısal Politika Analizleri ve Öngörü Daire Başkanı aynı zamanda Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) üyesi Dr. Jari Kauppila yer alacak. Konuşmasının başlığı "Freight Logistics in a Changing World" olarak belirlendi.

Daha sonra Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Oral Erdoğan moderatörlüğünde yapılacak "Dünya Lojistik Sektöründeki Gelişmeler ve Türkiye'nin Yeri" adlı panelde Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Utikad Başkanı Emre Eldener, lojistik hizmeti alan sektörleri temsilen Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve akademik camiayı temsilen Prof.Dr. Hakan Keskin yer alacak.

Kongrenin öğleden sonraki oturumlarında yurtdışı ve yutiçinden katılan 100 civarında akademisyen bildirilerini sunacaklar ve kongrenin ana teması çerçevesinde bilimsel tartışmalar yer alacak.

Vira Haber