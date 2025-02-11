İzmir Turizm Fuarı: Körler Sağırlar Birbirini Ağırlar

5-7 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşen İzmir Turizm Fuarı’na dair gözlemlerimi, babamın vefatından dolayı ancak şimdi kaleme alabiliyorum. Öncelikle bu organizasyon hakkında genel izlenimlerimi ve eleştirilerimi paylaşmak istiyorum.

İstanbul’dan katılım sağladığım bu fuar, ne yazık ki beklentilerimi karşılamadı. Turizm sektörüne katkı sağlamak yerine, belirli çevrelerin bir araya gelip birbirlerini ağırladığı bir etkinlikten öteye geçemediğini söyleyebilirim. İzmir’in Gaziemir ilçesinde gerçekleştirilen bu fuara kendi aracımla geldim ve burada karşılaştığım bazı önemli noktaları paylaşmak istiyorum.

Otoyol Ücretleri ve Ulaşım

Öncelikle, yolların düzenli ve kaliteli olduğunu belirtmeliyim. Ancak bu yolların bedeli oldukça yüksek. İstanbul’dan İzmir’e gelirken ödediğim HGS ücretleri oldukça düşündürücü:

İlk geçiş: 555 TL

İkinci geçiş: 175 TL

Üçüncü geçiş: 645 TL

Toplam gidiş ücreti: 1.375 TL

Dönüşte ise rakamlar daha da yükseldi:

Birinci geçiş: 640 TL

İkinci geçiş: 730 TL

Üçüncü geçiş (Odayeri gişeleri): 270 TL

Toplam dönüş ücreti: 1.640 TL

Gidiş-dönüş toplam 3.015 TL gibi fahiş bir rakama ulaştı. Bu, 2024 yılı için geçerli olan ücretler. 2025 yılına geldiğimizde, otoyol ücretlerinin %175 oranında artacağı öngörülüyor. Bu artışı düşündüğümüzde, Türkiye’de yolculuk yapmanın maliyeti akıl almaz bir noktaya gelecek.

Yaklaşık bir hafta önce Yunanistan’a gitmiştim ve orada benzer kalitedeki otoyolları bu fiyatların üçte biri oranında bir ücretle kullanmıştım. Türkiye’de ulaşım altyapımız iyi olabilir ancak fiyatların bu kadar yüksek olması, seyahat edenler için büyük bir külfet.

Konaklama: Alsancak Ege Palas Business

Konakladığım otel, Alsancak’ta bulunan Ege Palas Business idi. Bundan tam 15 yıl önce yine aynı otelde kalmıştım. Ne yazık ki, otelde herhangi bir yenilenme veya modernizasyon yapılmadığını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. İzmir gibi turistik bir şehrin, özellikle deniz manzarasına sahip otellerinin, çağa ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum.

Otelin konumu ve İzmir’in temiz havası büyük avantaj. İstanbul’a kıyasla nüfusun az olması, şehrin daha rahat bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor. Ancak turistik bir bölgede bulunan otellerin daha bakımlı, teknolojik ve modern olması gerekiyor. Neyse ki, personel güler yüzlü ve samimiydi, bu da konaklamam sırasında moralimi bir nebze olsun düzeltti. Otelin en büyük artılarından biri ise, odalarda halı bulunmamasıydı. Hijyen açısından olumlu bir detay.

İzmir’in Trafik Sorunu

İzmir’in trafik problemi, İstanbul’dan pek farklı değil. Özellikle 100 metrede bir trafik ışığı olması, akışı oldukça yavaşlatıyor. Bunun bir amacı olduğunu düşünüyorum ancak bu kadar sık trafik ışığı konulmasının trafiği rahatlatmak yerine aksine zorlaştırdığı bir gerçek.

İzmir Turizm Fuarı: Beklentilerin Altında Kaldı

Fuara dönecek olursak, İzmir Turizm Fuarı’nın düzenlendiği bina oldukça etkileyiciydi. Ancak, içeriğe bakıldığında uluslararası katılımın neredeyse hiç olmadığını görmek büyük bir eksiklikti. Bir fuarın amacı, kenti ve ülkeyi tanıtmaksa, burada ciddi anlamda yetersiz kalınmıştı.

Katılımcılar genellikle birbirlerini tanıyan turizm sektörü temsilcilerinden oluşuyordu. Fuarın amacı, Türkiye’nin ve İzmir’in turizm potansiyelini dünya pazarına tanıtmak olmalıydı. Ancak, hiçbir yabancı ülkenin katılım sağlamadığı bir fuarın global ölçekte bir etkisi olacağını düşünmüyorum.

Fuar sırasında, TÜRSAB BTK Başkanı Dr. Yüksel Türemez’i ziyaret ettim. TÜRSAB standı oldukça yoğundu. Kendi otelimle ve işletmemle ilgili bazı istişarelerde bulunduk, bunların ilerleyen süreçte faydalı olacağını düşünüyorum.

Türkiye’deki Fuarların Uluslararası Seviyeye Çıkması Gerekiyor

Bu fuar hakkında yazacak çok şey var ancak maalesef olumlu şeyler söylemek pek mümkün değil. Eğer gerçekten turizmi geliştirmek istiyorsak, İzmir Turizm Fuarı gibi organizasyonları ITB Berlin veya WTM Londra seviyesine çıkarmamız gerekiyor.

Daha önce yurt dışında katıldığım turizm fuarlarını üç günde zor bitirmiştim ve o fuarlardan ciddi anlamda iş bağlantıları elde etmiştim. Türkiye’de yapılan turizm fuarlarının da aynı etkiye sahip olması için uluslararası katılımcıları çekmesi ve içeriğinin zenginleştirilmesi gerekiyor.

ATF (Antalya Turizm Fuarı) gibi organizasyonlar Türkiye’de düzenlenen en iyi fuarlar arasında yer alıyor. Ancak, o bile yetersiz. Yine de ATF, İzmir Turizm Fuarı’na kıyasla daha başarılı bir organizasyondu ve bana bir nebze de olsa moral verdi.

İzmir Turizm Fuarı’na bir daha katılmayı düşünmüyorum. Bu organizasyon, turizm sektörüne gerçek anlamda katkı sağlayacak bir seviyeye çıkmazsa, sadece belirli çevrelerin buluşma noktası olarak kalmaya devam edecektir. Birçok turizm profesyonelinin de bu fuar hakkında aynı düşündüğünü biliyorum.

Kısacası, körler sağırlar birbirini ağırlamaya devam ediyor…

Murat TÜZEL

Chp İstanbul Kültür ve Turizm Komisyon Başkanı - Şişli Kent Konseyi Turizm Komisyona Başkanı