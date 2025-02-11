EMITT Turizm Fuarı: Beklentiler ve Gerçekler

1. EMITT Fuarı: Geçmişten Bugüne Bir Değerlendirme

Turizm sektörü, her yıl farklı ülkelerden profesyonelleri bir araya getiren fuarlarla kendini geliştirme fırsatı bulur. Bu fuarlar arasında önemli bir yere sahip olan EMITT Turizm Fuarı, 5-7 Şubat tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 5 Şubat'ta ziyaret ettiğim fuar, bende hem olumlu hem de olumsuz izlenimler bıraktı.

Daha önce ziyaret ettiğim İzmir Turizm Fuarı ile kıyasladığımda, organizasyon olarak EMITT'in daha iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ancak 8 yıl önce katıldığım EMITT Fuarı'ndan memnun ayrılmamış ve bir daha katılmamaya karar vermiştim. Bu yıl ise sektördeki dostlarımı görmek ve fuarın yıllar içinde nasıl bir gelişim gösterdiğini objektif bir gözle değerlendirmek amacıyla oradaydım.

Ancak, kendi izlenimlerimden önce fuara uzun yıllar emek vermiş turizmci dostlarımın görüşlerini almak istedim. Onlarla yaptığım konuşmalarda fuarın yıllar içinde gerilediğini ve uluslararası etkisini kaybettiğini dile getirdiler.

2. Turizm Profesyonellerinin Görüşleri: Fuar Gerileme Mi Gösteriyor?

Fuarı uzun yıllardır takip eden turizmcilerle konuştuğumda, organizasyonun her geçen yıl daha da gerilediğini dile getirdiler. Kalite ve içerik açısından ileriye gitmek bir yana, fuarın zenginliğinin ve etkisinin azaldığını belirttiler.

Uluslararası fuarlar, bir ülkenin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için kritik önem taşır. Ancak EMITT'in mevcut haliyle, hedeflenen turizm potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyamadığını gözlemledim. Katılımcılar, özellikle Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarların eksikliğini hissettiklerini söyledi.

3. Uluslararası Stantlar: Fuarın Asıl Amacı Ne?

Bu yıl özellikle yurt dışı stantlarını ziyaret ettim. Ortadoğu ülkelerine odaklandığım için Azerbaycan standında uzun vakit geçirdim ve Yunanistan, İtalya, Hindistan gibi ülkelerin de stantlarını gördüm.

Ancak dikkatimi çeken nokta şu oldu: Bu ülkeler, in coming yani genellikle kendi turizmlerini tanıtma ve ülkelerine turist çekmek amacıyla fuara katılmışlardı. Oysa, böylesine önemli bir fuarın asıl amacının, Türkiye'ye turist kazandırmak olması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa ülkelerinin etkinlikte daha fazla yer almasını beklerdim; ancak fuarda daha çok üçüncü dünya ülkelerinin varlık gösterdiğini gördüm.