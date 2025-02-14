1939 Yılı Ocak ayı başında Karadeniz’de hakim olan ağır fırtına sonucunda Ereğli’de 5 gemi karaya sürüklenmiş ve Millet vapuru da batmıştı.

Özellikle Millet Vapuru’nun batışı ile hayatlarını kaybeden denizciler o günün basınında günlerce hüzün dolu haberlere konu oldular. Çok sonraki yıllarda “Millet Vapuru Faciası” başlığı ile akademisyenler tezler ve makaleler yayınladılar. Ben de o günlerdeki felaketi birkaç kez hem eserimde ve hem de makale haline yayınladım. Ocak 1939 ilk günlerinden Karedeniz Ereğli’de meydana gelen bu deniz felaketi, dünya denizcilik tarihinde en yoğun gemi felaketi olarak yerini almıştır. Bu makalemde olayı böyle bir bakış açısıyla değerlendirdim.

Bu facianın özünde Karadeniz sahillerinde hiçbir liman olmayışının ıstırabı yatıyordu. Gemiler son derece yaşı idiler ve devletçi bir anlayış ile özel sektör armatörlüğü önemsenmiyordu. Oysa Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte, özsermayesi olan Türk müteşebbisinin imkansızlığını gören Mustafa Kemal Atatürk , bir taraftan yabancıların elindeki şirketleri satın alarak millileştirirken diğer taraftan da ayakkabı, bez üretimi, şeker üretimi, kağıt üretimi gibi yaşamsal sanayi yatırımlarını devlet imkanlarıyla yaptırmıştı. Kendisinden sonra gelenler Atatürk’ün başlattığı sanayi yatırımlarının özündeki gerekleri göremediler ve hayli seneler devletçi olarak kaldılar.

Karadeniz Ereğlisi’nde olduğu gibi, Zonguldak’da gemilerin batmasının asıl nedeni olmayan limanlardı. Ayrıca fırtınaya dayanamayan küçük tonajlı yaşlı gemilerdi.

Felaketin hemen bir haftası sonrasında Denizbank’ın Karadeniz seferlerinde yolcu ve yük vapurlarını ayırmak kararı verdiği açıklanmıştır. Ayrıca daha önce çalışmaları yapılan gemi satın alma kararı ile İngiltere’ye 11 yolcu gemisi siparişi verilmiştir.

Karadeniz’de limanların olmayışından dolayı meydana gelen faciaların hemen hiçbiri denizci kusuru değil, ama limanları olmayan Karadeniz’de gemiler hemen her fırtınada kurban edilmişlerdir. Osmanlı’da liman kavramında inşaat hareketleri Sultan II. Abdülhamit zamanında gerçekleşmeye başlamıştır. Buna karşın Karadeniz sahilleri batıdan doğuya sadece sahiller ve varsa koylar halinde kalmıştır. Liman kentleri desek de, kentler sahilde olmalarına karşın korunaklı limanları olmayan liman kenti olmaya devam etmişlerdir. Bu nedenledir ki, Karadeniz gibi son derece hırçın bir deniz, zaman zaman büyük facialara neden olmuştur. Bu facialar senelerce hep tekrarlanmıştır. Ta ki, limanlar inşa edilinceye kadar! Diğerleri açık denizde seyrederken denizin hışmına kurban olmuş gemilerdir.

Karadeniz sahillerinde limanların yetersizliğinden, gazeteler Ocak ve Kasım ayında Zonguldak ve bilhassa Karadeniz Ereğlisi’nde meydana gelen deniz faciasını aktaran yürekler acısı haberlerle doludur. Bu haberlerde görülecektir ki, Türk deniz ticaret filosunun çok önemli bir kısmı çok yaşlı ve küçük tonajlı gemilerdir ve limansızlıktan bir gecede karaya düşmüş, batmış, parçalanmış ve nice denizci yaşamlarını kaybetmiş, nice ocaklar sönmüştür.