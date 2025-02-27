Anılardaki Sakarya Vapuru

Sakarya Vapuru Zonguldak’ta.

1888 Blohm & Woss Hamburg inşa ve 2,612 grt. olan S/S Sakarya’nın ilk inşa adı “Montevideo” idi. adı verildi. 1930 yılına kadar dört kez el değiştirdi ve“Woermann”, “Helene”, “Lome”, “Africshore” adlarını aldı. 1930’da Sadıkzâde Biraderler ve Şurekası’na satıldı ve “Sakarya” adı verildi.

. 1934’de devletleştirme yasası nedeniyle Vapurculuk Türk Anonim Şirketi’ne devredildi.

. 1937’de Devlet Denizyolları İdaresi’ne intikal etti.

. 1938’de asıl armatörü Sadıkoğlu Aslan Kaptan’a iade edildi.

. 1941’de şirketin adı “Sadıkoğlu Aslan Kaptan ve Mahdumu” olarak yenilendi.

. Akrabası Avni Nuri Meserretçioğlu Sakarya’ya ortak olarak armatörlüğe adım attı.