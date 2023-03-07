Japonya'da Balıkçı Teknesi İle Balina Çarpıştı: 6 Yaralı

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Miura şehri açıklarında seyreden bir balıkçı teknesi, yerel saatle 06.30 sıralarında balina ile çarpıştı. Sarsıntının şiddetiyle teknede bulunan 40 ila 70 yaşları arasındaki 6 kişi hafif yaralandı.

BALIKÇI LİMANI'NA GERİ DÖNDÜ

Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından tekne, Maguchi Balıkçı Limanı'na geri döndü. Yaralılar tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tekne ile çarpışan balinanın durumu ise bilinmiyor.