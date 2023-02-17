Rotamızı Atatürk’ten Alıyoruz: Kadın İstihdamıyla Denizcilikte Ezber Bozuyoruz!

Yabancı sahipli kruvaziyer gemisi işleten ilk Türk firması olan Camelot Maritime Kurucu Genel Müdürü Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir." sözlerini hatırlatarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde denizcilik ve gemi işletmeciliği sektöründe kadın istihdamının artmasına öncülük edeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, "Camelot Maritime, denizci Türk kadınlarını desteklemektedir. Denizcilik sektöründeki hizmet kalitemizin artmasının ön koşulunu kadın istihdamı olarak görüyoruz. Cam tavanı olmayan bir firmayız. Çalışanlarımızın %40’ını kadınlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Pek çok sektör gibi denizcilik sektörü de cinsiyet ayrımcılığı ve önyargıların izini taşıyor. Türkiye’de kadınlar, 1980’li yılların ardından denizcilik sektörünün çeşitli kollarında var olmaya başladı. Ticari gemilerde istihdam ve denizcilik okullarına kadınların kabulü ise 1991 yılından sonra gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın (UAB) geçen yılki kayıtlarına göre, halen Türkiye’de 135.354 aktif gemi insanı bulunuyor. Zabitan sınıfında 921 kadın çalışan, 44.094 erkek çalışan, tayfa sınıfında ise 3.996 kadın çalışan, 86.343 erkek çalışan yer alıyor. Sektörde çalışan kadınlar için denizciliği zorlaştıran en önemli unsur ne ağır sorumluluklar ne de aylarca açık denizde bulunmak. Denizci kadınların en büyük sorunu ‘cinsiyet ayrımcılığı.’ Türkiye’de yabancı sahipli Kruvaziyer gemisini işleten ilk firma unvanına sahip Camelot Maritime, kadınlara yönelik geliştirdiği “eşitlikçi” uygulamaları ile farkını ortaya koyuyor.

ÇALIŞAN KADINLAR GELECEĞİMİZİN ŞEKİLLENMESİNDE ROL OYNUYOR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili düşüncelerini paylaşan Camelot Maritime’ın Kurucu Genel Müdürü Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Huzurlu, mutlu ve başarılı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığın, duyarlılığın ve cesaretin temsilcisi olan kadınlarımız, sınır tanımayan sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesil ve nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır." dedi.

EN ALT KADEMEDEN EN ÜST SEVİYEYE KADAR KADIN ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR

Kadının iş gücüne katılımının, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından gereklilik olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Ofisimizde ve gemilerimizde en alt kademeden, en yüksek seviyeye kadar her türlü pozisyon ve hizmette kadın çalışanlarımız mevcuttur. Firma bünyemizde çalışan kadın ekip arkadaşlarımızın cesur, katılımcı, birlikte öğrenmeye açık ve duyarlı olmaları şirketimizin büyüme ivmesine destek veriyor." İfadesini kullandı.

CAM TAVANI OLMAYAN BİR FİRMAYIZ, ÇALIŞANLARIMIZIN %40’I KADINLARDAN OLUŞUYOR

Camelot Maritime olarak cinsiyetçi yaklaşımdan uzak bir istihdam politikasına sahip olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Vizyon olarak kadın adaylara pozitif kredisi olan bir yaklaşıma sahibiz. Turizm sektörünün %33’ü kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Bu sektöründe içinde bir işletme olarak ofis kadromuzun çalışanlarının %40’ı kadınlardan oluşmaktadır. Biz Camelot Maritime olarak kadın ekip arkadaşlarımıza mümkün olduğunca pozitif ayrımcılık yaparak daha fazla istihdam imkanı oluşturmaya çalışıyoruz. Cam tavanı olmayan bir firmayız." dedi.