Japonya’nın Gemi Siparişleri Ağustos Ayında Arttı

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 23,3 artışla toplam ağırlığı 579.400 gros tona ulaşan ve altı adedi yük gemisi, iki adedi genel kargo gemisi ve bir adedi tanker olan 9 adet gemi siparişi aldı. Temmuz ayında yeni gemi siparişleri 8 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk sekiz ayında Japonya toplam ağırlığı 3,99 milyon gros tona ulaşan 83 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte Temmuz ayında 452.482 gros ton ağırlığında 13 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Ağustos ayında toplam 520.876 gros ton ağırlığında 10 adet gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda yüzde 26,3 artışla 8,74 milyon gros ton ağırlığa sahip 189 adet gemi ihraç etti.