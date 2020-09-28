XfeniX Denizcilere Uygun Çözüm Önerileri Sunmaya Başladı

XfeniX , Değerli Denizcilere Harita, Publicationlar ve Seyir yardımcısı programı NaviGate ile en uygun çözüm önerilerilerini sunmaya başlamıştır.

Özellikle son yıllarda çok sayıda geminin Ecdis sahibi olmasıyla “Kağıt Haritasız” sistemin benimsenmesi hem seyir emniyetine hem de zaman tasarrufu sağlamasına destek olmuştur.

1945 yılından beri denizcilik endüstrisine hizmet veren CAIM firmasının temsilcisi olan XFENIX; tüm bilgi birikim ve tecrübesiyle en uygun bütçesel opsiyonlar oluşturarak, denizcilik firmalarına ve yatlara her tip deniz haritası (ENC, Raster Chart, Kağıt) ve publication ( Digital, Kitap) sunmaktan gurur duymaktadır.

Özellikle gemilerin liman periyotlarının kısalması; seyir planlayıcı ve uygulayıcı personelin omzuna daha fazla yük getirmiştir. Biz XFENIX- CAIM olarak seyir haritalarımızla beraber NAVIGATE seyir planlama ve destek programımızla ; seyir planlamanın belirlenen data ve parametreler ışığında yapılması ,Passage plan oluşturma, Hava raporları ,Korsan uyarıları gibi daha bir çok inovatif ve yenilikçi özelliğimiz ile yanınızdayız.

Harita, Publication ve Seyir yardımcısı programı ihtiyaçlarınızda bizden fiyat almadan Karar Vermeyin.