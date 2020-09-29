Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi'nin Türkiye'ye Ulaşacağı Tarih Belli Oldu
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Eylül'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 1 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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