Jotun, ExpoShipping Denizcilik Fuarı'nda!

Jotun Boya, bu yıl sunduğu yeni ürün ve teknolojilerle Exposhipping Denizcilik fuarında misafirlerini bekliyor. Bu yıl 15.’si düzenlenecek ve global denizcilik sektörünün büyük oyuncularını bir araya getirecek olan Exposhipping Fuarı’nda deniz boyaları Türkiye ve Dünya Pazar lideri Jotun; buzlu denizlerde seyir aktivitesi olan gemiler için özel olarak geliştirilmiş Marathon IQ2, deniz ticaretinde yük taşıma esnekliğine yeni bir soluk getiren Tankguard Flexline, onboard bakımı teknoloji ile birleştiren Sea Stock Management sistemi ve büyük veri kullanarak boya optimizasyonu sağlayan Jotun Voyager teknolojisi’nin tanıtımını yapacak.



Jotun'dan Deniz Ticaretine Katkı Sağlayacak 4 Yenilik

Marathon IQ2

Deniz ticaretinin en büyük çözüm ortaklarından olan Jotun’un en güçlü buz dayanımına sahip epoksi ürünü olan Marathon IQ2, buzkıran ve buzda seyir aktivitesi olan gemiler için pürüzsüz ve dayanıklı bir yüzey oluşturur. Yüksek aşınma dayanımı, darbeye karşı koruma, mükemmel yüzey yapışkanlığı ve mükemmel esneklik gibi özellikleri ile Marathon IQ2, aynı zamanda da Lloyds Register Class sertifikasyonuna sahiptir.

Tankguard Flexline

Tankguard Flexline, farklı yük çeşitlerinin taşınabilmesi için tam esneklik sağlayan Jotun’un deniz ticaretindeki tecrübesi ile geliştirilmiş bir üründür. Kimyasal tankların iç kaplaması için tasarlanan ürün, agresif yükler de dahil olmak üzere çok çeşit yük tiplerinin daha uzun süreler boyunca taşınması için tasarlanmıştır. Flexforce teknolojisi sayesinde farklı yük tiplerinin taşınabilmesine olanak sağlar, bu da deniz yük gemileri için ticaret esnekliği oluşturur.



Sea Stock Management

Jotun’dan deniz ticaretinde bir devrim daha! Sea Stock Management çözümü, onboard bakım sürecinin tam kontrolünü ve tahmin edilebilirliğini sağlar, kullanıcıya zaman kazandırır ve karlılığa odaklanmayı mümkün kılar. Jotun’un çözüm ortağı olan Almanya DS Tankers, SSM ile ilgili yorumlarını şöyle paylaşıyor: “Sea Stock Management ile boya tüketimimiz bir önceki yıla göre %17, geleneksel denizcilik sözleşmelerindeki gemilere kıyasla da %11 oranında azaldı. Artık yıllık harcamalarımız konusunda daha kontrollüyüz ve daha yakından takip edebiliyoruz.”

Jotun Voyager Hizmeti

Teknolojiyi, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için sıklıkla kullanan Jotun’dan, deniz ticareti yapan çözüm ortakları için bir yenilik daha! Jotun Voyager, en özet hali ile Jotun’un big datayı kullanarak boya optimizasyonu yaptığı sisteminin adıdır. Bu sistem dünyadaki tüm gemilerin verilerine erişimi mümkün kılar. Jotun, gemi bekleme sürelerinden geminin maruz kaldığı ortalama deniz suyu sıcaklığına kadar detaylı verileri elde edip bu bilgileri en doğru boya sistemini önermek için kullanır.

Vira Haber