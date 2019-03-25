0° derece meridyeninin de bulunduğu Londra Greenwich' de Thames nehri üzerinde saat 12:00 de gerçekleşen seremonide geminin üreticisi olan Sanmar Tersanelerinden temsilcilerin katılımı ile bu 70 ton çekme gücüne sahip ATD (Azimuth Tractor Drive) tipi tekne Svitzer Meridian olarak adlandırıldı. Kasım 2018’den bu yana Londra Limanı ve Thames Nehrinde görev yapan ilk römorkör olma özelliğini de taşıyan Meridian, ismi ile Londra Greenwinch başlangıç boylamına ve Svitzer’in çok uzun yıllara dayanan bölgesel ilişkilerine atıfta bulunuyor.

Etkinlikte söz alan Svitzer Avrupa Genel Müdürü Kasper Friis Nilaus ‘’Svitzer olarak bizler yerel halk ile güçlü ilişkiler kurmanın ne kadar önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Bu yüzdendir ki Svitzer Meridian’ı yerel çalışanlarımız hem denizcilik olarak hem de coğrafi olarak kentin simgesi ile isimlendirdiler. Svitzer Meridian Londra Limanının ihtiyaçlarına yönelik özel olarak dizayn edildi. Meridian’ın konteyner, tanker, yük ve yolcu gemileri ve hatta LNG gemilerine en üst düzey römorkörlük hizmeti vereceğinden eminiz.’’ yönünde açıklamalarda bulundu.

Sanmar Tersaneleri projeler direktörü Ali Gürün ‘’ Bizlerin, römorkörlük hizmetlerinde ve çeki operasyonlarında en üst düzey performansı sağlamak için dizaynerimiz Robert Allan Ltd’den talebimiz, baş tarafa monte edilmiş Z-Drive azimut pervaneler ile kompakt traktör tipi römorkör inşaası üzerineydi. Coğrafi gereksinimlere ve operatörün bireysel gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde özelleştirilmiş bir seri olan Deliçay Serisini ortaya çıkarabilmek adına dizaynerimiz ile çok sıkı bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımızın neticesinde Deliçay Serisi, özgünleştirmenin neredeyse zirve noktası halini alan çok özel bir seri oldu’’ dedi ve ekledi ‘’Bu yeni serinin dizaynındaki en önemli kısımlardan birini, özellikle pervane dairesi üzerinde bulunan mahal ile birlikte tüm yaşam mahallerindeki ses ve titreşim kirliliğinin önüne geçmek için yapılan titiz çalışma oluşturmaktadır. Bir yandan üretici olmamız, diğer yandan da filo operatörü olmamız dolayısıyla, mürettebat konforunun önemini çok iyi derecede kavramış bulunmaktayız.’’

Sanmar Tersaneleri büyük müşteriler ve müşteri hizmetleri Avrupa Direktörü Vimal Choy da bu teknenin Svitzer’e inşaa edilen 21. Tekne olması ve beş adet eş teknenin de Türkiye’de inşaasının devam etmekte olduğuna dikkat çekerek ‘’Svitzer Meridian birçok yönden özel bir tekne. Traktör konsept dizaynı ve üst düzey manevra kabiliyeti ve güvenlik donanımları ile kısa mesafeli römorkörlük operasyonları için geliştirildi.’’ sözleriyle de projenin önemine vurgu yaptı.

Bu tekne Sanmar A.Ş. tarafından Svitzer’e inşa edilen ikinci traktör tipi tekne olma özelliğini taşıyor. Meridian isimli teknenin geçtiğimiz yılsonunda müşterisine teslim edilmesinin hemen ardından ünlü bir İtalyan römorkör işletmecisi de filosunu güçlendirmek için bu tekneden bir adet almak üzere Sanmar A.Ş. ile sözleşme imzaladı.

Vira Haber