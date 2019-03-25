Nordviolet, BSX servisi kapsamında Kumport'ta

Katar merkezli denizcilik şirketi Milaha’nın Karadeniz-Akdeniz hattında işletmeye başladığı Blacksea Express Servisi’nin (BSX) Nordviolet isimli gemisi Kumport limanına ilk uğrağını gerçekleştirdi. Servis; Pire, Kumport, Poti ve Novorossiysk limanları arasında müşterilerine haftalık hizmet verecek.

170 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde olan gemi, Türkiye’den sonra seferini Poti’ye yapacak. Kumport ve Milaha yetkilileriyle gerçekleştirilen gemi ziyareti sırasında, Kumport CEO’su Özgür Soy tarafından gemi kaptanına teşekkür plaketi verildi.

Vira Haber