JSMEA Türkiye Semineri İstanbul'da yapılacak

Yüksek kalitede her çeşit gemi makine ve ekipmanı üreticisini ve ticaret şirketlerini kapsayan yaklaşık 260 üyeden oluşan Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği’nin, Türkiye’de gerçekleştirecekleri seminerde katılımcıların, son Japon teknolojisi ürünler hakkında bilgi edinmenin yanı sıra Birliğin üyeleri ile fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulabilecekleri yüz yüze iş görüşmeleri de icra edileceği, seminere Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği Başkanı Shinzo Yamada, Başkan Yardımcısı Masaharu Ono, İcra Kurulu Başkanı Noboru Ando katılacak..

Fuji Electric, Fuji Trading Group, Hanshin Diesel, IBUKI, NIGATA, Isoda Metal, Kamome Propeller, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery Equipment, Nabtesco, Nakashima Propeller, Naniwa Pump, Nippon Paint Marine, SEMCO, Taiko Kıkai Industries, Taiyo Electric, Tokyo Keiki ve YANMAR gibi Japonya’nın önde gelen firmalarının yer alacağı etkinliğe katılım ücretsiz .

Vira Haber