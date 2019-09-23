TCG  Kınalıada 29 Eylül'de teslim edilecek

MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen Ada Sınıfı dördüncü ve son korvet TCG Kınalıada’nın (F-514) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi için geri sayım başladı. 2016 yılında kızağa konan ve 2017 yılında suya inen gemi, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden HAVELSAN’ın, ADVENT savaş yönetim sisteminin testine ev sahipliği yaptı.

Büyük bir çoğunluğu yerli alt yüklenici kullanılarak inşa edilen Ada Sınıfı gemilerinden TCG Kınalıada, 29 Eylül tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Yerli harp gemisi üretmek amacıyla başlatılan proje kapsamında inşa edilen 99,5 metre uzunluğundaki Ada Sınıfı korvetler, deniz altı savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerinde bulunabiliyor.

ADA sınıfı korvetlerin dördüncüsü ve sonuncusu olan Kınalıada gemisi 99,75 metre boyunda ve 14,4 metre genişliğinde olup, su üstünde 29 deniz milinin üzerinde sürat yapabilmektedir. Kınalıada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol ve asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebilmektedir. MİLGEM Savaş Sistemi üçüncü ve dördüncü gemi projesi kapsamında; silah ve füze sistemleri, sualtı ve su üstü sensörler, kendini koruma sistemleri, elektronik harp sistemleri, savaş yönetim sistemi, dahili-harici muhabere sistemlerinin tedariki/geliştirmesi ve bu sistemlerin gemiye entegrasyonu yer almaktadır. Sözleşme Savaş Sistemi Ana Yüklenicisi olarak doğrudan SSB ile imzalandı. Proje, ASELSAN Pilot Ortak olmak üzere HAVELSAN ile yapılan İş Ortaklığı tarafından yürütülüyor.

Vira Haber