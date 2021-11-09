Kaptan Altay Altuğ Laboratuvar ve Yemekhane Binası törenle açıldı

Binanın açılış törenine T.C. 27. Dönem Başbakanı, Ak Parti İzmir Milletvekili ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Ahmet Arslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Noyan Altuğ, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, fakülteden mezun olan pek çok kişinin okulla ilgisinin hep devam ettiğini ve desteklerinin sürdüğünü dile getirdi. Özellikle Uzmar Denizcilik tarafından fakülteye önemli destekler sağlandığını ifade eden Söğüt, bu desteklerden dolayı başta Altay Altuğ olmak üzere tüm Altuğ ailesine ve Uzmar ailesine teşekkür etti. Söğüt, fakülte kampüs alanında yapımı gerçekleşen ve faaliyete alınan yurt binasının yapılmasında önemli katkıları olan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a da ayrıca teşekkür etti.

Eğitim, önem verdiğimiz konuların başında geliyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da törende yaptığı konuşmada Oda olarak eğitimin önem verdikleri konuların başında geldiğini ifade etti. Deniz Ticaret Odası olarak eğitim kurumlarının desteklenmesi konusuna da önem verdiklerini belirten Kıran, İTÜ Denizcilik Fakültesi ve DTO arasında imzalanan protokol kapsamında fakültenin havuz binasının yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini, yıl sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Geçmişte var olan gemilerin bugün kullanılmadığını, bugünün teknolojisine sahip gemilerin de gelecekte var olmayacağını, günümüzde dahi uzaktan kumandalı gemilerin deniz denemelerinin yapıldığını belirten Tamer Kıran, bu dönüşüm için de eğitimin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Denizden kazandığımızı denize geri veriyoruz

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ da babası Altay Altuğ’un o dönemki adıyla Yüksek Denizcilik Okulu bugünkü adıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden 1952 yılında mezun olduğunu, babasının ardından ağabeyinin kaptan olduğunu, kendisinin ise makine bölümünü bitirdiğini söyledi. Babası Altay Altuğ’un denizden kazanılanın denize geri verilmesi gerektiği yönündeki anlayışıyla her zaman sektöre ve özellikle sektör eğitim kurumlarına önem verdiklerini ifade eden Noyan Altuğ, fakülteye Laboratuvar ve Yemekhane Binası kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

En büyük tehdit iklim değişikliği

Konuşmasına Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur.” sözünü hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Eğer denizcilik olmasaydı, denizcilerimiz olmasaydı insanların yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan ölebilirdi. Şu anda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda elimizde kalan en sağlam malzememiz denizlerimizdir. Karaları elbirliğiyle hallettik, yaşanamaz hale getirdik” ifadelerini kullandı.

İnsanlığın bugünü ve geleceğini tehdit eden en büyük tehdidin ilkim değişikliği olduğunu belirten Yıldırım, bunda endüstrileşmiş, zengin ülkelerin çok büyük vebali olduğunu, kaybedilen çevresel değerleri geri getirmenin kolay olmadığını, bunun dünyanın gündemini meşgul ettiğini belirterek, Glasgow’da da bu konunun tartışıldığını hatırlattı.

Paris Sözleşmesi’ndeki taahhütlere uyacağız

Paris Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından imzalandığını hatırlatan Yıldırım, burada yer alan taahhütlere uyulacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Aslında biz başladık uymaya. ‘Bölünmüş yollar’ diyoruz. Bölünmüş yol yaptık, 28 bin kilometrekare otoyol niteliğinde yollar yaptık. Bunların karbon salınımındaki azalma miktarı 6 milyon tondur. Bu çok büyük bir şey. Artık Avrupa Yeşil Şartı var. Karbon salınımını ne kadar azaltırsanız o kadar para kazanıyorsunuz, sadece imalattan değil, çevreyi kirletmediğinizi belgelediğiniz her işten Yeşil Mutabakatı gereğince size, gelişmiş ülkeler para veriyor. Sistem böyle çalışacak bundan sonra. Tamam bir maliyeti var ama bu maliyeti yaptıktan sonra gelir elde edeceksiniz. Yapmazsak bırak gelir elde etmeyi yaptığımız ürünü kimseye satamayacağız, öyle bir tehditle karşı karşıyayız”

Akıl teri her şeyin önünde olacak

Bakanlık döneminde sektörün dilinden anlayan bir ekiple sorunların çözümü noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Binali Yıldırım, günümüzde artık teknolojiyle birlikte farklı bir boyuta geçildiğini söyledi.

Bugünün mesleklerinin yarısının önümüzdeki 10 yıl içinde yok olacağını ifade eden Yıldırım, ‘’Biraz önce Deniz Ticaret Odası Başkanı’mızın da belirttiği gibi gemilerde mürettebat olmayacak. Otomobiller de ha keza öyle. Dolayısıyla bugün bilinen mesleklerin yarısı 10 yıl sonra yok olacak, yeni meslekler gelecek. Bu değişime hazır olmalıyız. Bundan sonra akıl teri her şeyin önünde gelir. Akıl terini dökmeden dünyada söz sahibi olmak gittikçe zorlaşacak” dedi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin adı Altay Altuğ Kampüsü olacak

Altuğ ailesinin farklı illerde ve farklı alanlarda pek çok alanda sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyleyen Binali Yıldırım, konuşmasında bir müjdeyi de açıklayarak İTÜ Denizcilik Fakültesi Kampüsü’nde yer alan binaların tamamının yine UZMAR Denizcilik tarafından yenilenerek modernize edileceğini ve adının da ‘’Kaptan Altay Altuğ Kampüsü’’ olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler Altay Altuğ Laboratuvar ve Yemekhane Binası’nın önünde kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi. Heyet ayrıca binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vira Haber