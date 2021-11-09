İzmit Körfezi'ne bir liman daha

Onlarca liman ve iskelenin bulunduğu İzmit Körfez’ine OYAK Grubu da Ro-RO Terminali yapmak için harekete geçti.

ÇED toplantısı yapılacak

Elliye yakın liman ve iskelenin bulunduğu İzmit Körfezi’ne hala yenileri eklenmeye devam ediyor. Şimdi de OYAK Grubu Körfez Mimar Sinan Mahallesi Yarımca Mevkiine RO-RO Terminali yapmak için başvuruda bulundu.

Bunun için 11 Kasım 2021 tarihinde Atalar Mahallesi Pazar Caddesi’nde bulunan Yarımca Kültür Merkezi Düğün Salonu’nda Saat 11.00’de ÇED toplantısı yapılacak.

OYAK Grubu’nun yapacağı ÇED toplantısına vatandaşların yoğun katılım göstermesi ve karşı çıkması bekleniyor.

Vira Haber