Kara üzerindeki en derin nokta bulundu

Buzla dolu kanyonun derinliğinin su seviyesinin altından 3,5 kilometreye kadar indiği belirtiliyor.

Bu derinliğe kara üzerinde yaklaşabilen başka bir çukur olmadığı, yalnızca okyanus altındaki bazı noktaların bundan daha derin olabileceği ifade ediliyor.

BBC’nin bilim muhabiri Jonathan Amos’un haberine göre çukur, Beyaz Kıta’nın zeminini inceleyen yeni bir harita çalışması sırasında tespit edildi.

Projede yer alan Dr. Mathieu Morlighem, “Bu, Antarktika’nın buz tabakasının altında yatanları kesinlikle en detaylı şekilde gösteren harita oldu” dedi.

Nasıl bulundu?

Geçmişte bilim insanları uçaklara yerleştirdikleri mikrodalga radarlarla buzun altındaki karayı ölçerken çeşitli engellerle karşılaşabiliyordu.

Örneğin Denman Kanyonu’nun çok derin ve dar olması nedeniyle radara zeminden yansıyan mikrodalgalar yerine kanyonun duvarlarından ulaşan mikrodalgalar vuruyordu.

Morlighem’in yönteminde ise bugüne kadarki tüm haritalar birleştirildi. Geriye kalan boşluklar da kitlenin kütle korunum kanununu kullanılıp hesaplanarak dolduruldu.

Bunun için buz kütlelerinin kıtadaki ilerleyiş hızı incelendi.

Buzların bilinen coğrafi şekillerinin arasından geçerkenki hızı sayesinde de buzun o anki hacmi hesaplanarak ne kadar derin olduğu ortaya çıkarıldı.

Ölü Deniz’den sekiz kat daha derin

Araştırmanın ardından bilim insanları, kıtada daha önce farkına varılmayan tepe ve sırtların, küresel ısınmanın etkili olduğu günümüz dünyasında buzulların eriyerek denize dökülmesini geciktirebileceğini; farkına varılmamış bazı pürüzsüz yüzeylerin de tam dersi etki yapabileceğini söylüyor.

Bugüne kadar kara üzerinde bilinen en derin nokta, Ürdün-İsrail sınırındaki Ölü Deniz’in kıyısıydı ve denizin 413 metre altındaydı. Ancak bulunan bu çukurun bundan sekiz kat daha derin olduğu belirtiliyor.

Vira Haber